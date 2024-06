Rua do Jardim Casa Branca passará por obra de recapeamento

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, anunciou nesta segunda-feira (17/06) o processo licitatório para a realização de obra de recapeamento da rua Oswaldo de Oliveira Lima, conhecida como “Rua da Feira”, no Jardim Casa Branca. Trata-se de uma via importante que recebe grande fluxo de veículos que se deslocam da estrada dos Fernandes em direção à área residencial do bairro.

A assinatura da liberação para a licitação dos trabalhos foi realizada no Paço Municipal, no centro, pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que, acompanhado dos vereadores Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei, e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde, e do secretário municipal de Governo, Alex Santos, entendeu a necessidade da realização desta obra, que beneficiará diretamente a mobilidade urbana daquela região.

O trecho a ser contemplado com os trabalhos tem 1,4 quilômetro (km) de extensão e fica entre as ruas André Marcolongo e Hiroshi Kagano. O investimento total será de R$ 2.154.534,36, sendo R$ 2.024.901,57 provenientes de recursos federais (emenda de bancada de deputados) e R$ 129.632,79 oriundos de contrapartida por parte da prefeitura. A previsão é de que os trabalhos comecem no segundo semestre deste ano após a execução da licitação e a escolha da empresa responsável pela obra.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, explicou que os trabalhos vão trazer mais agilidade para a circulação dos veículos na região do Jardim Casa Branca. “A via em questão tem grande elevação e precisa estar em perfeitas condições para circulação, para evitar riscos aos motoristas e pedestres. Vamos fazer toda a parte estrutural, com troca de guias e sarjetas e serviços de drenagem para, depois, recapeá-la neste trecho”, afirmou.

O anúncio da nova obra no Jardim Casa Branca é o segundo dos últimos dez dias. Na semana passada, a prefeitura também autorizou processo licitatório que definirá a empresa responsável pelas obras de pavimentação das ruas Jeca Tatu e Ipês, na Vila Urupês. As vias, que hoje são de paralelepípedo, ganharão uma capa asfáltica com os serviços que forem realizados no local.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu o trabalho realizado pela gestão para melhorar as condições de ruas e avenidas da cidade. “São 330 quilômetros de vias pavimentadas e revitalizadas em sete anos, um verdadeiro marco do nosso governo. Seguiremos até o nosso último dia aqui trabalhando para trazer mais dignidade e segurança ao povo suzanense”, finalizou o chefe do Poder Executivo.