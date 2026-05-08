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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Cidades

5ª edição do 'Mega Dia das Mães' chega ao fim neste sábado

Evento na Glicério Boulevard é fruto de uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Cultura com o Fundo Social de Solidariedade

08 maio 2026 - 18h48Por De Suzano
Evento aconteceu na Glicério BoulevardEvento aconteceu na Glicério Boulevard - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

Ainda dá tempo de visitar o “Mega Dia das Mães”, evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano. Realizada em parceria com Secretaria de Cultura e o Fundo Social de Solidariedade, a 5° edição começou na segunda-feira (04/05) e terá o encerramento neste sábado (09/05).

A iniciativa ocorre no Glicério Boulevard, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.145, na região central. Quem ainda não visitou o local durante a semana terá uma última oportunidade de encontrar o presente perfeito, das 10 às 19 horas. Há peças feitas com as mais diversas técnicas de artesanato, como crochê, marcenaria e cera. Velas aromáticas artesanais, itens decorativos, amigurumis e vestuário de crochê estão entre os itens disponíveis para presentear as mães de forma especial.

A coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury, destacou o empenho dos 40 artesãos participantes em preparar uma variedade para atender o público. “Eventos como este são importantes para evidenciar a multiplicidade e a qualidade dos produtos. Toda mãe é única, por isso temos peças singulares feitas com bastante cuidado para presentear cada uma delas”, ressaltou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, por sua vez, apontou a necessidade da valorização do trabalho desses profissionais. “Nossa rede de artesãos é grande e o ‘Mega Dia das Mães’ ajuda na valorização, na visibilidade e na comercialização de seus trabalhos. Temos orgulho de participar dessa história e facilitar o acesso da população a tantos produtos de qualidade”, declarou.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, frisou a relevância do evento para garantir a renda dos profissionais e fomentar o mercado artesanal da cidade. “O ‘Mega Dia das Mães’ aumenta o movimento do comércio, apresenta novos trabalhos ao público e garante trabalho aos artesãos, além de tornar o Dia das Mães ainda mais especial”, concluiu.

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