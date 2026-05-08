Suzano e CDHU assinam termo de cooperação para viabilizar moradias no Monte Cristo e Monte Sion

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), do governo do Estado de São Paulo, assinaram na manhã desta sexta-feira (08/05) um termo de cooperação para estabelecer parceria voltada à implantação de moradias populares no Jardim Monte Cristo e na Vila Monte Sion. A iniciativa marca mais uma etapa das tratativas que vêm sendo conduzidas entre município e Estado para garantir soluções habitacionais às famílias das duas comunidades.

Ao todo, serão beneficiadas 93 famílias do Jardim Monte Cristo e outras 43 da Vila Nova Monte Sion. A assinatura dos documentos permite o avanço do processo com a elaboração dos projetos técnicos necessários para a construção das unidades habitacionais. Os prazos e o desenvolvimento das próximas etapas dependerão dos trâmites internos do governo estadual, por meio da CDHU.

A formalização ocorreu momentos antes da solenidade de inauguração do campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano. O documento foi assinado pelo prefeito Pedro Ishi; pelo assessor Eduardo Velucci, representante do diretor-presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino; e pelo secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.

Também acompanharam o encontro a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; além de uma comissão de moradores.

No caso do Jardim Monte Cristo, as futuras moradias serão construídas no mesmo local onde as famílias vivem atualmente de forma irregular, na área situada entre a rua Sete de Setembro e a avenida Paulista. Já as unidades destinadas às famílias da Vila Monte Sion serão implantadas em outra área, ainda a ser definida, considerando que os moradores vivem atualmente em área de risco.

Os projetos vêm sendo discutidos nos últimos anos entre a administração municipal e a CDHU, incluindo estudos topográficos, cadastramento das famílias e avaliação de propostas urbanísticas para ambas as regiões.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, destacou que a assinatura simboliza o início de uma transformação histórica para as comunidades. “Estamos dando um passo muito importante para transformar uma demanda antiga em realidade. Este é o começo de um projeto construído com planejamento, diálogo e responsabilidade, para garantir dignidade, segurança e moradia de qualidade às famílias que aguardam há tantos anos por essa conquista”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o trabalho conjunto entre município e governo estadual para viabilizar as futuras obras. “A assinatura destes Termos de Cooperação representa um avanço muito significativo para Suzano. Estamos falando de um projeto histórico, fruto da união de esforços entre a Prefeitura e o governo do Estado, que vai proporcionar mais qualidade de vida, segurança e dignidade para dezenas de famílias. Nosso compromisso é seguir trabalhando para que este sonho se torne realidade”, declarou.