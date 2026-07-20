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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Cidades

Prefeito recebe alunos da rede municipal em dia de volta às aulas

Encontro, que também contou com a presença da secretária municipal de Educação, aconteceu em escola da Vila Sol Nascente, na tarde desta segunda-feira (20/07)

20 julho 2026 - 18h15Por de Suzano
Prefeito recebe alunos da rede municipal em dia de volta às aulasPrefeito recebe alunos da rede municipal em dia de volta às aulas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve na Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente, na tarde desta segunda-feira (20/07), para dar as boas-vindas aos estudantes que retornaram às aulas para o segundo semestre do ano letivo de 2026.

O encontro também contou com a presença da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, e reforçou o compromisso da administração municipal com o bem-estar dos alunos e a qualidade do ensino oferecido na rede.

A visita do chefe do Poder Executivo municipal marcou um momento importante para a Educação suzanense, já que a retomada das atividades mobiliza 26.275 estudantes matriculados na rede municipal. Desse total, 6.341 são crianças de zero a 3 anos (creches), 7.164 alunos de 4 e 5 anos (pré-escola), 12.637 estudantes de 6 a 10 anos (ensino fundamental I) e outros 133 matriculados na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O retorno das aulas também representa a continuidade das ações pedagógicas desenvolvidas com o apoio de cerca de 3,5 mil servidores da Educação, que participaram de atividades específicas durante o período de recesso. Além disso, o início do semestre ocorre em meio ao avanço das melhorias estruturais promovidas nas unidades escolares da rede, formada por 72 escolas próprias e 28 conveniadas.

Durante o recesso, a Secretaria Municipal de Educação promoveu a Parada Pedagógica, que proporcionou a professores e gestores uma reflexão sobre políticas antirracistas, destacando o papel dos educadores na construção de referências culturais e afetivas das crianças e incentivando a equidade e o respeito à diversidade.

Também foi realizado o Replanejamento, destinado aos docentes do ensino fundamental e da educação infantil. A atividade permitiu a revisão do Plano de Ação e das Metas de Aprendizagem, além do desenvolvimento do itinerário formativo "Infância e Docência na Organização da Vida Cotidiana" e dos estudos do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI).

Na área de infraestrutura, a rede municipal segue recebendo importantes investimentos. Entre os destaques está a reforma completa da Escola Municipal Darcy Corrêa Gonçalves, na Vila Amorim. Também estão previstas a construção de duas novas salas de aula, com banheiros feminino e masculino, na Escola Municipal Heleno José dos Santos, na Cidade Miguel Badra, e a implantação de quatro salas de aula e uma quadra coberta na Escola Municipal Antônio Maschietto, no Jardim Santa Inês.

Outras melhorias já executadas contemplam pintura de fachadas e recuperação de calçadas em 14 unidades, reforma de telhados e caixas d'água em outras 14 escolas, poda de árvores em 13 unidades, além da construção de muro de arrimo na Escola Municipal Brasílio Ribeiro, na Vila São Pedro; construção de muro na Escola Municipal Professor José Cardoso dos Santos, no Jardim São Bernardino; e alteamento do muro dos fundos da Escola Municipal Ignez de Castro Almeida Mayer, na Cidade Boa Vista.

A secretária municipal de Educação destacou que a volta às aulas representa um momento especial para toda a comunidade escolar. "Iniciamos mais um semestre letivo para seguir promovendo ações voltadas ao desenvolvimento dos estudantes, por meio do trabalho dos nossos educadores e da estrutura que oferecemos nas unidades, que vêm recebendo as melhorias necessárias", ressaltou Renata Priscila Magalhães.

Já o prefeito Pedro Ishi reforçou que a educação continuará sendo prioridade para a administração municipal. "A educação é prioridade em nossa cidade e fizemos questão de estar ao lado dos alunos neste momento, desejando boas-vindas nesta retomada das aulas. Iniciamos um novo ciclo de atividades para garantir aos estudantes todas as ferramentas necessárias para o aprendizado e para seu desenvolvimento", afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

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