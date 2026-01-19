Saspe abre inscrições nesta quarta-feira para curso gratuito de Overloque

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta quarta-feira (21/01) as inscrições para o curso gratuito de Overloque, oferecido por meio do projeto “Saspe Capacita”. A capacitação é voltada a moradores do município interessados em se qualificar para o mercado de trabalho, especialmente para o setor de confecção e indústria têxtil, e contará com 14 vagas.

O curso será realizado no próprio Saspe, entre os dias 28 de janeiro e 10 de fevereiro, com aulas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, totalizando 30 horas de carga horária. As vagas serão divididas em duas turmas com sete alunos cada, garantindo acompanhamento mais próximo e melhor aproveitamento do conteúdo. A formação será conduzida pela instrutora Mazé, profissional com experiência na área.

Durante as aulas, os participantes aprenderão a técnica de overloque, amplamente utilizada na indústria têxtil para o acabamento de peças, com foco no desenvolvimento de habilidades práticas que garantam agilidade, precisão e qualidade nas costuras. O objetivo é preparar os alunos para o exercício profissional, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecendo a qualificação da mão de obra local.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, no Saspe, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, a partir desta quarta-feira, e permanecerão abertas até o preenchimento total das vagas. Para participar, é necessário residir em Suzano, ter entre 18 e 60 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O projeto “Saspe Capacita” integra as ações da Prefeitura de Suzano voltadas à qualificação profissional, geração de oportunidades e fortalecimento da economia local, oferecendo cursos gratuitos que atendem às demandas do mercado e contribuem para a autonomia e o desenvolvimento dos moradores.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, reforçou que a proposta é abrir portas para quem busca uma oportunidade. “Muita gente tem vontade de aprender, mas falta acesso. Esses cursos existem justamente para isso: dar a chance de se qualificar, aprender algo novo e enxergar novas possibilidades de renda e trabalho”, afirmou.