Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 19 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Curso

Saspe abre inscrições nesta quarta-feira para curso gratuito de Overloque

Iniciativa integra o projeto 'Saspe Capacita' e tem foco na qualificação profissional de moradores de Suzano

19 janeiro 2026 - 18h00Por da Reportagem Local
Saspe abre inscrições nesta quarta-feira para curso gratuito de OverloqueSaspe abre inscrições nesta quarta-feira para curso gratuito de Overloque - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta quarta-feira (21/01) as inscrições para o curso gratuito de Overloque, oferecido por meio do projeto “Saspe Capacita”. A capacitação é voltada a moradores do município interessados em se qualificar para o mercado de trabalho, especialmente para o setor de confecção e indústria têxtil, e contará com 14 vagas.

O curso será realizado no próprio Saspe, entre os dias 28 de janeiro e 10 de fevereiro, com aulas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, totalizando 30 horas de carga horária. As vagas serão divididas em duas turmas com sete alunos cada, garantindo acompanhamento mais próximo e melhor aproveitamento do conteúdo. A formação será conduzida pela instrutora Mazé, profissional com experiência na área.

Durante as aulas, os participantes aprenderão a técnica de overloque, amplamente utilizada na indústria têxtil para o acabamento de peças, com foco no desenvolvimento de habilidades práticas que garantam agilidade, precisão e qualidade nas costuras. O objetivo é preparar os alunos para o exercício profissional, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecendo a qualificação da mão de obra local.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, no Saspe, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, a partir desta quarta-feira, e permanecerão abertas até o preenchimento total das vagas. Para participar, é necessário residir em Suzano, ter entre 18 e 60 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O projeto “Saspe Capacita” integra as ações da Prefeitura de Suzano voltadas à qualificação profissional, geração de oportunidades e fortalecimento da economia local, oferecendo cursos gratuitos que atendem às demandas do mercado e contribuem para a autonomia e o desenvolvimento dos moradores.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, reforçou que a proposta é abrir portas para quem busca uma oportunidade. “Muita gente tem vontade de aprender, mas falta acesso. Esses cursos existem justamente para isso: dar a chance de se qualificar, aprender algo novo e enxergar novas possibilidades de renda e trabalho”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações
Cidades

Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações

Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio no próximo dia 21
Cidades

Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio no próximo dia 21

Morre Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano
Cidades

Morre Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano

Diretor da Defesa Civil de Suzano apresenta balanço de atividades
Cidades

Diretor da Defesa Civil de Suzano apresenta balanço de atividades

Saiba como vai ficar o trânsito com o Complexo Viário do Alto Tietê
Cidades

Saiba como vai ficar o trânsito com o Complexo Viário do Alto Tietê

Vendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centrais
Cidades

Vendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centrais