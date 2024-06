Saspe abre inscrições nesta sexta para curso de 'Padaria Artesanal'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com 15 vagas disponíveis para o curso de “Padaria Artesanal”, que ocorrerá neste mês. Os interessados podem fazer a inscrição na sede do órgão municipal, que fica localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, das 8 às 17 horas. É necessário ter pelo menos 18 anos e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano.

As aulas serão ministradas pelos instrutores Ana Carolina Maranho e Mispli Filadelfo entre os dias 13 e 19 de junho (quinta a quarta-feira), exceto durante o fim de semana (15 e 16/06), das 8h30 ao meio-dia, na sede do Saspe.

Durante a capacitação, os alunos terão a oportunidade de aprender na prática a produção de mais de dez tipos de pães salgados e doces e desenvolver diversas habilidades em panificação. O objetivo principal com o curso é estimular a geração de renda a partir da fabricação e da venda dos itens.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a iniciativa é fundamental para proporcionar autonomia financeira e incentivar o empreendedorismo na cidade. "Queremos capacitar os alunos para que possam produzir e vender seus próprios pães, melhorando suas condições financeiras e fortalecendo a economia local. Este curso é uma excelente oportunidade para quem deseja aprender uma nova habilidade e buscar oportunidades de geração de renda", afirmou.