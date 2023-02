Saspe abre inscrições para curso de artesanato nesta terça

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abre inscrições para o curso Faça e Venda "Artesanatos Recicláveis e Pintura em Garrafas PET" nesta terça-feira (14/02). A formação rápida será realizada em 28 de fevereiro (terça-feira), das 13h30 às 16h30.

São 15 vagas disponíveis e os interessados podem confirmar participação na sede do órgão (rua General Francisco Glicério, 1.334), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, mediante a apresentação de um documento de identidade e um comprovante de residência no ato da inscrição.

Com instrução da professora e artesã Olga Ashiuchi, a capacitação apresentará algumas técnicas para a criação de peças decorativas e de uso prático no dia a dia com materiais diversos, como papéis e plásticos reutilizados, incluindo garrafas PET.

Um dos objetivos é transformar objetos que seriam descartados, mas que em mãos habilidosas podem ter um novo significado, além de promover o complemento de renda para aqueles que vão receber o treinamento. A dirigente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, explicou que a professora reúne muitos anos de experiência na área e promoverá um treinamento que poderá contribuir com a criação de peças e geração de ganhos aos inscritos.

"A Olga tem um dom incrível para a criação de materiais e desenvolvimento de peças lindas. Ela e todo esse conhecimento estão disponíveis aos suzanenses, que terão a possibilidade de aprender e evoluir suas capacidades de modificar um objeto para outro uso, sem contar que poderão ter um ganho em dinheiro aprendendo as técnicas que serão apresentadas na oficina e, posteriormente, vendê-las", relatou.

Larissa afirmou, ainda, que a manutenção dos cursos rápidos é algo muito positivo enquanto ferramenta de transformação na vida dos moradores.

"Por meio dessas capacitações, podemos despertar algo nas pessoas que vão participar do treinamento, seja em uma nova habilidade ou o desejo de empreender e ter o próprio negócio. Será um dia de muito aprendizado, convidamos todos a se inscrever e vamos projetar mais capacitações durante este ano", finalizou a primeira-dama.