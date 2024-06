Saúde aplica mais de 4 mil doses durante o 'Dia D'

A realização de mais uma edição do “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação e Contra a Poliomielite, no último sábado (08/06), nos 24 postos de Suzano, garantiu a aplicação de 4.221 doses contra 18 vírus diferentes, informou nesta segunda-feira (10/06) a Secretaria Municipal de Saúde. Deste total, 1.374 foram justamente contra a pólio, doença alvo da campanha, o que representa 32,7% das administrações.

Durante as atividades, que ocorreram das 8 às 16 horas em 23 postos da cidade, e das 8 às 18 horas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II, a pasta ainda aplicou 2.772 doses para a imunização de mais 17 vírus, sendo 1.611 contra o influenza, 481 contra o novo coronavírus (Covid-19), 130 contra a dengue, e sete contra varicela, dentre outros.

Os imunizantes utilizados foram enviados pelo Ministério da Saúde e ficaram armazenados na Central da Rede de Frio Municipal da Prefeitura de Suzano. No total, a ação recebeu 1.495 munícipes e teve como objetivo a prevenção da paralisia infantil, além da promoção da atualização das cadernetas das crianças.

Vale destacar que a campanha contra a poliomielite, que está ocorrendo desde a última segunda-feira de maio (27/05) e segue em vigência até está sexta-feira (07/06), já aplicou 1.917 doses nas unidades de saúde do município a fim de conter o risco da contaminação pelo poliovírus e manter a cidade livre da doença. Até o momento, a secretaria já imunizou 92,62% de crianças menores de 1 ano e 82,83% até 4 anos.

De acordo com o secretário Diego Ferreira, os números alcançados refletem o empenho das equipes de saúde e a importância das campanhas de vacinação, além da constelação das famílias. “Estamos muito satisfeitos com a adesão da população ao ‘Dia D’, esse dado mostra que os moradores entendem que a vacinação é uma das formas mais eficazes de proteger nossas crianças contra diversas doenças. Continuaremos trabalhando arduamente para atingir nossas metas e garantir a saúde de todos os suzanenses”, afirmou ele.

Para garantir a vacina aos pequenos, pais e responsáveis podem consultar a lista das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde por meio do telefone (11) 4745-2077 ou na sede da pasta, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na rua Paulo Portela, 210, na região central.