Saúde distribui 20 milhões de medicamentos em 24 postos

Cerca de 20 milhões de medicamentos foram distribuídos para 24 postos da Atenção Básica de Suzano, no primeiro semestre deste ano. Os dados são da Secretaria de Saúde de Suzano. A distribuição abrange os medicamentos padronizados na Relação Municipal de Medicamentos (Remume), que atualmente conta com 144 itens disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A logística de distribuição dos medicamentos é realizada através de um sistema informatizado, onde as farmácias das unidades de saúde solicitam os remédios conforme o consumo quinzenal. A quantidade solicitada é baseada no consumo médio e a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) atende conforme a disponibilidade em estoque.

Para retirar os medicamentos, os munícipes precisam apresentar uma receita válida e os documentos necessários, incluindo documento original com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência atual. A validade das prescrições varia: 10 dias para antibióticos, 30 dias para medicamentos controlados e 180 dias para medicamentos de uso contínuo. No caso de medicamentos controlados retirados por terceiros, é necessário que a pessoa apresente seu próprio documento com foto.

Todos os pacientes atendidos são cadastrados no sistema da prefeitura e periodicamente é solicitada a atualização cadastral, incluindo a apresentação do comprovante de residência.

Prevenção de Falta de Medicamentos

Para evitar a falta de medicamentos nos postos de saúde, a Secretaria de Saúde utiliza um sistema informatizado que permite o gerenciamento eficiente do estoque, baseado no consumo médio mensal.

Parcerias e Programas

A Prefeitura de Suzano apoia o projeto "Farmácia Solidária Universitária", da UniPiaget, que é uma iniciativa sem fins lucrativos que promove a doação de medicamentos. A prefeitura disponibiliza postos de coleta, cuida da logística de transporte dos medicamentos até o campus da universidade e da logística reversa dos itens não utilizados. Os medicamentos da “Farmácia Solidária Universitária” provêm de doações das pessoas interessadas em promover a boa ação. Mais informações podem ser obtidas em: