Saúde encerra nesta semana campanha contra a poliomielite

A Secretaria de Saúde de Suzano encerra nesta semana a campanha contra a poliomielite. A ação especial se estenderá até sábado (29/06), entre 8 e 18 horas, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII (avenida Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista), e até sexta-feira (28/06), entre 8 e 16 horas, nos outros 23 postos da rede municipal. O objetivo da iniciativa é promover a prevenção da paralisia infantil para o público de zero a 4 anos

No momento da imunização, pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identidade, carteira de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) das crianças. Os endereços de todas as unidades podem ser conferidos por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

A campanha teve início em 27 de maio deste ano, em escala nacional, para conter o risco da contaminação pelo poliovírus, mantendo todo o país livre da doença a partir do aumento da cobertura vacinal. Por conta disso, a ação, que iria a princípio até dia 14 (sexta-feira), foi prorrogada até o final deste mês. Para reforçar o trabalho no período, ainda foi realizado um “Dia D” em 8 de junho (sábado), em todos os postos da rede, que garantiu a administração de 1.374 doses nas crianças.

Após completar exatamente quatro semanas nesta segunda-feira (24/06), a ação tem contribuído para o reforço da cobertura vacinal contra a doença em Suzano. Segundo dados do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, em 2024, a pasta já garantiu a vacinação de 4.786 crianças com até 1 ano de idade, o que representa um percentual de 83,4% de cobertura vacinal; e 4.894 crianças de 1 a 4 anos de idade, o que representa um percentual 78% de proteção do público-alvo.

O secretário Diego Ferreira reforçou a necessidade do comparecimento das crianças aos postos de saúde nesta última semana de campanha. “Pedimos aos pais e responsáveis que levem os meninos e meninas para as unidades de saúde mais próximas de suas residências, para que garantam a imunização contra a poliomielite. A proteção por meio do imunizante é fundamental para a prevenção contra a paralisia infantil”, frisou o chefe da pasta.