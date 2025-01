Saúde garante mais de 3,2 mil atendimentos por telemedicina em um ano

A Secretaria Municipal de Saúde celebra nesta quarta-feira (15/01) o fechamento do primeiro ano de atividades do serviço de telemedicina que passou a ser oferecido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, no bairro Jardim Revista. A implantação das duas salas que foram disponibilizadas à população na área externa do equipamento, já garantiram a realização de 3.208 consultas. Destas, 2.235 são da área de Psiquiatria, iniciadas desde a inauguração da estrutura, e que tem permitido que as demandas do setor possam ser supridas num prazo máximo de 30 dias. Neste espaço, também passaram a ser prestados, a partir de julho, atendimentos do setor de Endocrinologia. Nos primeiros seis meses, 973 consultas foram realizadas.

O balanço da pasta revela que o número de consultas psiquiátricas agendadas foi aumentando gradativamente nos três primeiros trimestres de 2024. O registro dos meses de janeiro, fevereiro e março apontou a marca de 353 consultas, quase 33% a menos do que o trimestre seguinte, já que nos meses de abril, maio e junho, foram contabilizadas 533 consultas. A soma do terceiro trimestre, com os dados dos meses de julho, agosto e setembro, demonstrou um acréscimo ainda maior no fluxo de pacientes, visto que, nesse período, 676 consultas foram realizadas. Esse número se estabilizou no último trimestre do ano, que registrou 673 atendimentos.

O mesmo ocorreu no atendimento relacionado à Endocrinologia, em que foi verificado o aumento na utilização do serviço no comparativo entre os dois primeiros trimestres. Foram verificadas 424 consultas nos meses de julho, agosto e setembro, e outras 549 nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Encaminhamento

Os pacientes atendidos via telemedicina são referenciados pelas unidades da Atenção Básica da região norte, assim como as demais consultas de outras especialidades. O serviço tem sido fundamental para garantir o atendimento das pessoas que faziam uso de medicação psicotrópica e necessitavam de reavaliação do especialista para continuidade do acompanhamento clínico. As consultas também contemplam moradores acolhidos nas unidades da Atenção Básica sem recomendação de acompanhamento presencial, ou de Centros de Atenção Psicossocial (Caps), e que estavam aguardando o início do tratamento. Portanto, para utilizar o serviço de telemedicina, é necessário que seja feita a indicação técnica para essa modalidade de atendimento.

Para confirmação das consultas, os pacientes recebem uma ligação, pela qual são informadas a data e horário marcados no setor de telemedicina, onde ocorre o atendimento por especialistas de modo remoto. Portanto, é de extrema importância estar com o número de contato atualizado junto a unidade de saúde do bairro. No dia da consulta, serão fornecidas as prescrições, assim como os demais documentos que forem necessários, com marcação da data de retorno. Essa estratégia de atendimento impede que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam afetados pela rotatividade dos profissionais dessa área, preservando o tratamento de todos que precisam do serviço e alcançando ainda mais munícipes, com privacidade, comodidade e conforto.

A coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, afirmou que a tecnologia tem garantido o suporte que o município precisa para esse tipo de atendimento. “O serviço remoto nos dá a tranquilidade necessária para que possamos manter o acompanhamento dos pacientes, sem correr o risco de qualquer descontinuidade. É uma ferramenta que promove a assistência aos munícipes que precisam dessa especialidade”, ressaltou a coordenadora.

Por sua vez, o secretário Diego Ferreira reforçou a importância da implantação desse serviço na cidade. “É um grande avanço para Suzano pois aumentamos nossa capacidade de atendimento, proporcionando consultas de diferentes especialidades, e de maneira mais intensa na área de Psiquiatria. A telemedicina é uma realidade, que possibilita a utilização de novos recursos para cuidar da população”, enfatizou o chefe da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi declarou que Suzano ganha com a possibilidade de proporcionar cada vez mais serviços à população. “Trabalhamos por esta tecnologia durante nossa gestão à frente da pasta e, agora, como chefe do Poder Executivo municipal, fico orgulhoso de ver esses números tão expressivos. Foi demonstrado o quanto era relevante apostarmos nessa iniciativa, quem vem potencializando os atendimentos nas áreas de Psiquiatria e Endocrinologia”, afirmou.