Saúde intensifica orientação sobre vacinação contra a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica, intensificou o trabalho de orientação sobre a importância de se completar o ciclo de imunização contra o Aedes aegypti em Suzano. A medida visa aumentar a cobertura vacinal contra a dengue no público-alvo e evitar um cenário crítico da doença, que normalmente registra aumento no número de casos no verão, estação do ano que se aproxima e é caracterizada pelo aumento no volume de chuvas.

Dados compilados pela plataforma e-SUS Vacinação, do Ministério da Saúde, mostram que até a última segunda-feira (11/11) a cidade havia atingido 52,6% do público-alvo da vacina (11.188 pessoas) com a primeira dose. Quando consideradas apenas pessoas que receberam as duas doses do imunizante, esse percentual cai para 23,6% (5.028 pessoas).

Em razão desses números, a Vigilância Epidemiológica está ampliando a divulgação da vacinação com vistas a atrair o público-alvo para os postos de saúde da cidade, aumentando assim a cobertura vacinal em jovens de 10 a 14 anos (21.268 pessoas no município). Essa faixa etária segue sendo a recomendada para a campanha de imunização, já que foi a que teve boa parte das internações no país durante o surto de dengue registrado no primeiro semestre deste ano.

O coordenador da Vigilância Epidemiológica, José Landim, alertou a população sobre os dados e um possível aumento de casos nos próximos meses. “Com a volta do período chuvoso, é comum que os índices de contaminação aumentem. Esse público composto por jovens adolescentes nos preocupa bastante e a recomendação do Ministério da Saúde é válida para essa faixa etária. A imunização é uma forma eficaz de proteger essas pessoas da dengue e não pode ser negligenciada. A cobertura vacinal precisa melhorar e os pais precisam se atentar a isso”, afirmou.

A campanha de imunização contra a dengue em Suzano começou em 20 de fevereiro nos 24 postos de saúde da cidade. Durante o período, o Setor de Vigilância Epidemiológica realizou diversas iniciativas de conscientização sobre a importância da vacinação e promoveu algumas ações itinerantes para aumentar o alcance com a vacina. “Foram medidas válidas, mas precisamos que a população entenda a sua importância, pois estamos falando de saúde e o período de maior incidência do Aedes aegypti se aproxima”, reforçou Landim.

O imunizante utilizado para a imunização é o QDenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. Ele está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs).