Saúde promove formação para integrantes do 'Mais Médicos' em Suzano

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu entre segunda e quinta-feira da semana passada (02 e 05/12) uma formação em Ortopedia e Ginecologia para 41 profissionais do programa do governo federal “Mais Médicos”. A atividade, realizada no Centro Universitário Piaget (UniPiaget), contou com a participação do titular da pasta, Diego Ferreira, que compartilhou seus conhecimentos como ortopedista durante uma das palestras da programação, onde propôs discussões sobre casos clínicos, manejo da dor, exames e tratamentos. A coordenadora da Rede Alyne (antiga Rede Cegonha), Alcione Sena, também marcou presença.

A capacitação fez parte do cronograma elaborado no início do ano pelo setor de Educação Permanente da pasta, depois da chegada de um novo grupo de profissionais por este programa. Este encontro foi o último realizado em 2024, cumprindo a agenda que previu reuniões mensais para aprofundamento em especialidades diversas, como Saúde da Mulher, Neuropediatria, Cardiologia, Endocrinologia e Dermatologia.

Com relação aos conteúdos de ortopedia, foram abordadas algumas patologias mais comuns como dorsalgia, lombalgia, tendinites, cervicalgia, artrose de quadril e dor nos joelhos. As lições sobre as temáticas trabalhadas foram desenvolvidas com o objetivo de qualificar o atendimento na Atenção Primária de Saúde para evitar encaminhamentos desnecessários para a Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Já as orientações sobre Ginecologia foram conduzidas pela especialista Isabella Masirevic Lozano Navajas, que abordou como tema principal o pré-natal, buscando garantir atualizações para a assistência às gestantes diabéticas, hipertensas, com hipotireoidismo e com toxoplasmose. Na oportunidade, também foi discutido o protocolo de acesso ao alto risco, que está sendo atualizado e será apresentado no início de 2025, com ênfase na nova portaria da Rede Alyne. O foco é a diminuição da mortalidade infantil e da mortalidade materna, assim como a eliminação da sífilis congênita.

Ferreira ressaltou a importância de garantir o aprimoramento contínuo do atendimento na rede municipal. “Buscamos sempre reforçar os procedimentos e protocolos junto aos profissionais que estão a serviço da população pelo Sistema Único de Saúde. As formações são sempre benéficas porque temos a oportunidade de discutir casos e mostrar aos médicos que estamos dispostos a ajudá-los no que for necessário. Nosso compromisso é zelar pela saúde da população e melhorar a qualidade de vida de todos”, destacou o titular da pasta.