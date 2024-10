Saúde promoverá ações da campanha Outubro Rosa em Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá ações relacionadas à campanha Outubro Rosa nas 12 Unidades de Saúde de Família (USFs) e nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com o objetivo de reforçar o cuidado com a saúde da mulher. Serão compartilhadas em todos os postos as orientações necessárias sobre a prevenção aos tipos de câncer mais recorrentes no público feminino, como o de mama. Em alguns endereços, inclusive, haverá coleta de exame citopatológico para rastrear os possíveis sinais de câncer do colo do útero. Nas UBSs, haverá coleta de exame de papanicolau em todos os postos, com a mesma finalidade.

Para as funcionárias da administração municipal, o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) organizará uma roda de conversa nesta sexta-feira (04/10), entre 10 e 14 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista), com o tema “Importunação e assédio sexual”. A atividade contará com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; da secretária de Administração, Cintia Lira; e da coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos.

USFs

As coletas relacionadas ao exame citopatológico serão realizadas em cinco unidades durante dois dias do mês. Em 24 de outubro, o serviço será ofertado na USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda (rua das Bromélias, 11), às 8 horas da manhã; na USF Jardim do Lago (rua Deolinda Cardoso de Salles - 142), às 9 horas; e na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José (rua Turquia, 501), às 14 horas. Já no dia 30, o procedimento será disponibilizado na USF Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil (rua Antônio Inácio, 540), às 9h30; e na USF Recanto São José (rua José da Encarnação, 18), às 10 horas.

Em outras seis unidades, durante seis dias do mês, ocorrerão palestras com as equipes multidisciplinares sobre prevenção à saúde da mulher. Em 14 de outubro, a atividade acontecerá na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis (rua Leonor Edmee de Castro, 205) , às 9 horas. No dia 15, as orientações serão passadas aos munícipes na USF Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608), às 10 horas. Em 23 de outubro, a ação será desenvolvida na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista (rua Santo Antônio, 325), às 8h30. No dia 24, o trabalho se fará presente na USF Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim (rua Professor Jeremia, 456), às 8 horas. No dia 25, a atividade ocorrerá na USF Dr. Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 - Miguel Badra Baixo), às 9 horas; e no dia 30, o mesmo acontecerá na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75), às 14 horas.

Dentro da programação, ainda está prevista uma roda de conversa com a equipe da USF Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 225), que receberá os munícipes no dia 25, às 9 horas. Na oportunidade, ainda será ofertada a prática de auriculoterapia, uma técnica da medicina alternativa que consiste em estimular pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar problemas físicos, mentais e emocionais.

UBSs

A ação mais recorrente da campanha nessas unidades é a oferta de exames de papanicolau, que será reforçada em todas as 12 UBSs. Cada posto disponibilizará o serviço, de maneira especial, em diferentes dias e horários durante as próximas semanas. No dia 19, das 8 às 16 horas, o atendimento acontecerá na UBS Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal (rua Dr. Adhemar Prudente de Moraes, 2.719); na UBS Jardim Tabamarajoara (rua Sebastian Rossel Garcia, 40); na UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias, no Jardim Vitória (avenida Leonardo Pinto Mendonça, 325); na UBS Octacilio de Carvalho Schiavi, no Dona Benta (rua Presbítero de Oliveira, 35); na UBS Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis (rua Manoel Honorato dos Santos, 195); na UBS Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137); e na UBS José Mariano S. Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembléias de Deus, 479), das 8 às 11 horas.

No dia 31, a coleta de papanicolau será realizada na UBS Prof. João Olimpio Neto, no Parque Residencial Casa Branca (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837). O mesmo exame será disponibilizado na UBS Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II (avenida Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista) aos sábados, de 8 às 18 horas; e em todas as quartas-feiras na UBS Jardim Monte Cristo (rua Cachoeira, s/nº). O procedimento também será ofertado nas UBSs Dr. Isack Oguime, no Parque Maria Helena (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147) e Esthelina Maria Barbosa, no Miguel Badra (rua Maria do Carmo Borges Lingeard, 125).

Outras ações especiais voltadas à saúde da mulher também serão promovidas. Na UBS Palmeiras, durante todo o mês de setembro, será realizada a prática de auriculoterapia, com dez senhas disponíveis em cada um dos seguintes dias e horários: às terças-feiras, entre 9 e 14 horas; às quartas-feiras, entre 8 e 14 horas; e às sextas-feiras, às 8 horas. No dia 19, às 14 horas, haverá uma palestra sobre autocuidado e câncer de mama na UBS Colorado. Nesse mesmo dia ocorrerá acolhimento de pedidos de mamografia na UBS Jardim Vitória e palestras sobre o tema, com encaminhamento de exames para rastreio, incluindo o de mamografia, na UBS Dona Benta.

A programação ainda prevê entrega de flores de crepom com mensagens de valorização da mulher na UBS Parque Maria Helena, onde também haverá aula de automassagem. No dia 25 de outubro, a UBS do Monte Cristo contará com a prática terapêutica do Lian Gong e da auriculoterapia.