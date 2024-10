Saúde realiza mais de 500 pequenas cirurgias no PA de Palmeiras

A Secretaria Municipal de Saúde realizou 536 pequenas cirurgias no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 - Jardim Amazonas) desde maio passado. O novo serviço implementado na unidade tem suprido as demandas da população relacionadas à retirada de verrugas, pintas, unhas e lipomas, um tumor benigno e macio composto por células de gordura que se forma entre a pele e o músculo. Os procedimentos também buscam identificação de fragmentos de tecido, para análise de anatomia patológica, e contemplam a biópsia para verificação de sinais de câncer.

Para que fossem proporcionados os novos atendimentos, seis novos profissionais passaram a compor a equipe assistencial do PA, incluindo dois médicos cirurgiões, dois enfermeiros e dois técnicos de Enfermagem. As consultas e as cirurgias têm ocorrido sempre às segundas e sextas-feiras, a partir do agendamento definido pelo setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Os munícipes atendidos em qualquer unidade da rede municipal, seja no setor de Atenção Básica ou seja pelo setor de Especialidade, podem fazer a cirurgia no equipamento, desde que tenha a indicação médica para o procedimento.

Os novos serviços viabilizados em Palmeiras se integram à estratégia que também foi adotada no Ambulatório de Especialidades Doutor Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa, de forma a reduzir as filas de consultas e procedimentos, permitindo o cadastro de mais pacientes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), para a realização de exames e procedimentos cirúrgicos pouco complexos.

Para ter acesso às consultas, exames e cirurgias, o morador deve se dirigir sempre à unidade de saúde do bairro em que mora, como já ocorre normalmente. Havendo a necessidade, a UBS ou a USF faz o encaminhamento para o médico cirurgião, onde ocorrerá o atendimento no PA ou no Ambulatório de Especialidades Médicas. Durante a consulta, o profissional pode julgar necessária a realização de exames pré-operatórios, que serão feitos pela própria rede municipal de saúde.

O secretário Diego Ferreira destacou que o fortalecimento da rede municipal, com a ampliação de procedimentos na região sul do município, é uma grande conquista para a cidade. “Temos conseguido descentralizar a oferta de cirurgias em Suzano. Desde maio, já registramos mais de 500 procedimentos deste tipo no PA de Palmeiras, que reforçam os cuidados com o município e garantem o diagnóstico precoce de doenças importantes”, ressaltou Ferreira.