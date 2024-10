Saúde realiza mais de mil atendimentos durante ação especial do 'Outubro Rosa'

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu 1.024 atendimentos no último sábado (19/10) durante uma ação especial em alusão ao “Outubro Rosa”, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A iniciativa ocorreu em nove postos e em uma unidade itinerante no bairro Fazenda Aya, descentralizando diversos serviços e ampliando a abrangência dos trabalhos nas três regiões da cidade.

As ações aconteceram nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Tabamarajoara; Palmeiras; Maria de Lourdes Cardoso Mathias, no Jardim Vitória; Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis; Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal; José Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado; Professor João Olimpio Neto, no Parque Residencial Casa Branca; Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta; e Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, na região central.

Nestes locais, as equipes da pasta realizaram coleta para 262 exames de papanicolau, 119 atendimentos odontológicos e 78 médicos, 51 pedidos para mamografia, 30 eletrocardiogramas, 27 acolhimentos em saúde mental, 25 cortes de cabelo, 21 planejamentos familiares e 19 auriculoterapias, totalizando 632 atendimentos.

O secretário Diego Ferreira enalteceu a iniciativa e afirmou que o objetivo foi alcançado pelas equipes da pasta. “Fizemos mais de 600 atendimentos para mulheres de diversos bairros. A ação facilitou o acesso delas para muitos serviços de maneira que não fossem necessários grandes deslocamentos. Estamos muito felizes com o resultado obtido”, comemorou Ferreira.

Ação itinerante

Além dos trabalhos realizados nas UBSs, a Secretaria de Saúde também disponibilizou um posto itinerante na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya. A unidade realizou 21 consultas agendadas previamente e outras 76 em pacientes que foram ao local durante a ação, totalizando 97 consultas médicas.

Os trabalhos também incluíram 86 aferições de pressão arterial, 86 de glicemia, 45 avaliações odontológicas, 44 auriculoterapias, 19 exames laboratoriais, 13 coletas para exames laboratoriais e duas palestras de educação em saúde, resultando em 392 atendimentos, incluindo as consultas médicas realizadas.

Para o secretário, os números representam o interesse da população em cuidar da saúde. Entretanto, ele fez um alerta para as faltas de pacientes agendados previamente. “Nós tivemos 41 agendamentos e 17 ausências, um número bastante expressivo. Agendar uma consulta e não ir tira a oportunidade de outra pessoa ser atendida. Por isso, é muito importante comparecer. Os números foram satisfatórios, mas tivemos uma demanda espontânea e isso ajudou para que alcançássemos mais pessoas”, finalizou Ferreira.