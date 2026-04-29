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Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
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Trânsito

CNL inicia operação para o Dia do Trabalhador com previsão de mais de 1,3 milhão de veículos

Operação começa nesta quinta-feira (30) e segue até segunda-feira (4), com reforço no monitoramento e no atendimento ao usuário

29 abril 2026 - 11h50Por da Reportagem Local
CNL inicia operação para o Dia do Trabalhador com previsão de mais de 1,3 milhão de veículosCNL inicia operação para o Dia do Trabalhador com previsão de mais de 1,3 milhão de veículos - (Foto: Divulgação /CNL)

A Concessionária Novo Litoral (CNL) inicia, nesta quinta-feira (30/04), o Plano Operacional Especial (POE) para o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. A expectativa é de que cerca de 1,3 milhão de veículos circulem por todo o corredor viário administrado pela concessionária até segunda-feira (04/05), com grande concentração nos acessos ao litoral.

O fluxo de veículos deve se distribuir ao longo de todo o sistema viário, que conecta o Alto Tietê, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira. A Rodovia Pedro Eroles (Mogi-Dutra SP-088) registra o maior volume de tráfego com destino ao interior e passagem pelo Alto Tietê, enquanto as rodovias Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga/SP-098) e os trechos da SP-055 — Doutor Manoel Hipólito do Rego (Rio-Santos) e Padre Manoel da Nóbrega — são os principais acessos ao litoral paulista.

O movimento de saída deve começar a partir das 14h de quinta-feira (30/04), com maior intensidade ao longo da sexta-feira (01/05) e do sábado (02/05). No retorno, o tráfego deve se concentrar ao longo de todo o domingo (03/05), com movimento ainda relevante na segunda-feira (04/05), último dia da operação.

O planejamento prevê reforço de equipes e monitoramento contínuo, garantindo mais agilidade nos atendimentos e maior fluidez no trânsito. A operação é realizada em alinhamento com a Artesp e com o apoio do Policiamento Rodoviário.

“A Concessionária Novo Litoral está presente em todo o trajeto, com equipes posicionadas estrategicamente para garantir atendimento rápido e eficiência operacional. Essa agilidade é fundamental para o socorro ao usuário e para manter a fluidez do tráfego, especialmente em períodos de maior movimento. Mas, planejar antes de sair de casa, é essencial para uma viagem mais tranquila e segura”, destaca o gerente de Operações da CNL, Kaio Nascimento.

Os usuários contam com atendimento 24 horas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO) e pelo telefone 0800 098 88 55, além de bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e equipes distribuídas estrategicamente ao longo das rodovias.

 

Litoral e Alto Tietê

Na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga/SP-098), poderá ser implantado o sistema reversível de ampliação de faixas, conforme a demanda, no sentido litoral. A via conecta diretamente à SP-055, facilitando o acesso a Bertioga, à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira.

Também haverá restrição à circulação de veículos de carga de grande porte, conforme diretrizes dos órgãos competentes, com suspensão das autorizações para transporte especial entre 0h de 30 de abril e 0h de 5 de maio.

Na rodovia Pedro Eroles (Mogi-Dutra/SP-088), a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e evitem ultrapassagens indevidas, reduzindo o risco de colisões laterais ou traseiras.

 

Baixada Santista e Vale do Ribeira

Na SP-055, que compreende as rodovias Doutor Manoel Hipólito do Rego (Rio-Santos) e Padre Manoel da Nóbrega, haverá monitoramento intensivo do tráfego, com acompanhamento em tempo real da formação de filas e uso de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) para orientar os motoristas, reduzir o risco de acidentes e melhorar a fluidez. A orientação é respeitar os limites de velocidade, reduzir a velocidade em trechos de maior movimento e evitar ultrapassagens em locais proibidos. Pedestres devem utilizar as passarelas para travessias seguras.

 

Previsão de tráfego por trecho:

SP-088 - Arujá à Mogi das Cruzes - Volume de tráfego: cerca de 440.000

SP-098 - Mogi das Cruzes á Bertioga - Volume de tráfego: cerca de 210.000

SP-055 - Bertioga à Santos - Volume de tráfego: cerca de 240.000

SP-055 - Praia Grande à Miracatu - Volume de tráfego: cerca de 410.000

Total aproximado: 1.300.000

 

Segurança e orientação

A concessionária reforça a importância da condução responsável. Respeitar a sinalização, manter distância segura, revisar as condições do veículo antes da viagem e evitar dirigir sob efeito de álcool são atitudes fundamentais para prevenir acidentes. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes, e crianças devem ser transportadas com dispositivos adequados.

 

Pedágio eletrônico

As rodovias sob concessão operam com sistema 100% eletrônico de pedágio. O pagamento pode ser feito por meio de tags automáticas, pelo site novolitoral.com.br ou pelo app CNL Novo Litoral. Informações sobre tarifas, descontos e isenções estão disponíveis nos canais oficiais. 

 

Sobre a Concessionária Novo Litoral

A Concessionária Novo Litoral (CNL) tem como propósito entregar uma nova experiência aos usuários das rodovias nas regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira. A empresa administra 212 quilômetros de malha rodoviária que interligam 13 municípios paulistas — Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu — promovendo integração regional, mobilidade e desenvolvimento econômico.

O trecho sob concessão inclui a Rodovia Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes; a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga; a Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos; e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu.

Os usuários contam com um serviço robusto de operações disponível 24 horas por dia, com suporte mecânico, guincho, atendimento pré-hospitalar e inspeção de tráfego, garantindo atendimento ágil sempre que necessário. A concessionária também disponibiliza central de atendimento pelo telefone 0800 098 88 55 e totens de teleatendimento instalados nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), por meio dos quais é possível obter informações sobre condições de tráfego, rotas e solicitar apoio na rodovia. Para mais informações, acesse www.novolitoral.com.br.

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