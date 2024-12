Secretaria de Cultura destina R$ 4,3 mi para 183 projetos

A Secretaria Municipal de Cultura destinou, na atual gestão, R$ 4,3 milhões em 183 projetos com a Lei 195/22 (Lei Paulo Gustavo), e a Lei nº 14.399/22 (Política Nacional Aldir Blanc). Os editais reservaram cotas para proponente negros, pardos, indígenas e pessoas com deficência (PCDs), assim como pontuações extras a mulheres e público LGBTQIAPN+. As diferentes linguagens artísticas foram contempladas, como teatro, dança, literatura, música, festivais e mostras artísticas, além de ações para o patrimônio histórico, artes plásticas, audiovisual, espaços e ambientes culturais da cidade de Suzano.

A Lei Paulo Gustavo já beneficiou 117 projetos de artistas com incentivo de R$ 2.346.028,99 até o momento, garantindo oportunidades ligadas à “Multilinguagem” para a seleção de trabalhos artísticos das linguagens de dança, circo, artes plásticas, teatro, música e literatura. Outro edital abordou o chamamento “Audiovisual”, para escolha de projetos relacionados às categorias de curta-metragem, finalização de curta e média-metragem, primeiras obras em audiovisual, vídeoclipe, produções para mídias digitais, apoio a mostras e festivais, apoio a cineclubes e ações de formação em cinema e vídeo. Um terceiro foi exclusivo para o chamamento destinado à

“Seleção de Obra em Artes Plásticas”. Por meio desta lei, foram destinados a Suzano, no primeiro momento de sua aplicação, R$ 1,24 milhão para produção audiovisual; R$ 284 mil para apoio às salas de cinema; R$ 142 mil para cineclubes, festivais e mostras; e R$ 677 mil para as demais áreas culturais. Dos 273 projetos que serão selecionados, 80 serão destinados ao setor audiovisual; 18 para Artes Plásticas; 51 para projetos referentes à atividade Circo; 25 para o segmento de Dança; 25 para a área de Literatura; 43 para Música e 21 projetos referentes à atividade Teatro.

Com relação à Política Nacional Aldir Blanc, a Cultura realizou, entre outros incentivos, a seleção de projetos para Arte e Cultura, Obras em Artes Plásticas e subsídios para Espaços Culturais, contemplando ainda projetos para Pontos de Cultura. As oportunidades promoveram organização de Mostras e Festivais, Produção de Obras Inéditas, Publicações, Ações Formativas, Circulação de Bens Artísticos, Ações para o Patrimônio Cultural e Finalização de Pesquisa em Patrimônio Cultural. Os editais tiveram caráter inclusivo, garantindo oportunidades para pessoas com diferentes tipos de deficiência.