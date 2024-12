Secretaria de Educação vai abrir novo prazo para inscrições ao Passe Livre

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou que as inscrições para o Passe Livre Estudantil referentes ao 1° semestre de 2025 serão realizadas entre os dias 6 de janeiro, primeira segunda-feira do ano que vem, e 30 de abril. O período tem como objetivo viabilizar a utilização do benefício no retorno às aulas dos alunos após o período de festas.

A iniciativa, conduzida em parceria com a Radial Mais Transporte, concede gratuidade aos estudantes que utilizam as linhas municipais para deslocamento aos seus respectivos estabelecimentos de ensino. A expectativa da pasta é superar os números do primeiro semestre de 2024, quando 2.783 estudantes realizaram as inscrições para receber o benefício. A projeção da pasta é alcançar a marca de 3 mil registros para o retorno às aulas.

Para ter acesso à gratuidade, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda per capita de meio salário mínimo, comprovada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico). Os cadastros podem ser feitos pelo site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

No portal, o estudante deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2025” e inserir o número de CPF. Em seguida, ele informará os dados pessoais para dar continuidade ao cadastro, como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como o nome da instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o usuário deve salvar e imprimir o formulário e o encaminhar para validação da instituição de ensino. O atendimento ao aluno começa somente após a aprovação de seus documentos digitalizados no endereço eletrônico citado, conforme cronograma publicado no acesso dos usuários.

O secretário de Educação, Leandro Bassini, pediu para que os estudantes evitem realizar o cadastro de última hora. “É importante que, logo após a virada do ano, os alunos já se preocupem com a solicitação do Passe Livre, pois à medida que se aproxima o início das aulas, a demanda das equipes aumenta e isso pode acabar comprometendo a utilização do benefício por parte dos usuários. Exatamente por isso já estamos alertando, para que haja tempo suficiente para que os alunos se atentem e realizem o processo com antecedência”, declarou Bassini.