Secretaria de Governo promove reunião para reforçar parcerias

A Secretaria de Governo de Suzano se reuniu na manhã desta terça-feira (21/01), na sede da pasta, com a coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Piaget (UniPiaget) e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Patrícia Braga, para tratar de futuras parcerias entre a pasta e a instituição de ensino com o público jovem da cidade.

Um dos temas discutidos foi o projeto “Governo Presente”, que propõe a realização de encontros em espaços públicos, associações, instituições, faculdades, entre outros, com o objetivo de promover uma aproximação cada vez maior da sociedade civil com a Prefeitura de Suzano.

Participaram da reunião o diretor da Secretaria Municipal de Governo, André Luis Bomfim, e a colaboradora da pasta, Beatriz Cruz.

Para o secretário Alex Santos, a aproximação do Poder Executivo municipal com a população e as entidades privadas garante um melhor serviço prestado à população.

“Nosso objetivo é sempre trabalhar para estreitar os laços entre a Prefeitura de Suzano e a sociedade de uma forma geral. A gente acredita que, dessa forma, podemos oferecer um serviço cada vez melhor para os moradores. Quero agradecer a dra. Patrícia por participar dessa reunião, e ao prefeito Pedro Ishi por nos dar essa abertura e estrutura para que possamos realizar esses encontros”, apontou o chefe da pasta.