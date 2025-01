Secretaria de Manutenção encerra 2024 com 2,5 mil toneladas de resíduos removidas

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos encerrou o ano de 2024 com 2.545 toneladas de resíduos recolhidos de bueiros, valas e rios da cidade. A quantidade representa a ação efetiva da pasta, que ao longo dos 12 meses atuou para prevenir intercorrências provocadas pelas chuvas. No período, as equipes realizaram a limpeza de 12.350 bueiros, um recorde durante a gestão; 206 quilômetros de valas de drenagem e rios e 57 quilômetros de redes de drenagem.

O balanço final traz ainda uma quantidade significativa de limpeza de pontos viciados por parte da gestão. A atuação da pasta resultou na remoção de 6.725 toneladas de resíduos durante todo o ano – uma das maiores quantidades da gestão. Houve ainda recordes em troca de tampa de bueiros em um ano (696) e em troca de guias chapéu (304), reforçando também o compromisso da pasta em manter as estruturas da cidade funcionando.

Mais de 14,6 mil atendimentos de iluminação pública foram promovidos. Além disso, ao longo de 2024, outras atuações da pasta foram destaque, como a reforma de 651 metros de galerias; a limpeza de 415 fossas; a reposição de 70 tampas de águas pluviais e de 59 grades articuladas; o rebaixamento de 167 guias; e o nivelamento e cascalhamento de 231 quilômetros de vias de terra. A secretaria registrou, ainda, 1.136 podas de árvores.

Outra atuação foi com relação à zeladoria em feiras, praças, ruas e campos e o abastecimento de prédios públicos e espelhos d’água. Para esses serviços, a pasta atuou 7.216 vezes em 2024.

O secretário Samuel Oliveira parabenizou as equipes pelos trabalhos realizados em 2024. “Mantivemos uma grande atuação em prol da população. Nossas equipes estiveram nas ruas trabalhando para manter a ordem e evitar enchentes. Fizemos um grande serviço e alcançamos nossos objetivos”, avaliou.