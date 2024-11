Secretaria de Manutenção inicia última fase de limpeza do Rio Una

Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano iniciou nesta quinta-feira (21/11) a última fase dos trabalhos de limpeza do rio Una. Considerado um dos principais cursos d’água da cidade, o afluente está recebendo serviços preventivos desde setembro para evitar enchentes durante o período de chuvas mais intensas.

Essa etapa dos trabalhos é compreendida no trecho que fica entre as ruas Amélia Guerra e Dr. Prudente de Moraes (SP-66), em uma área de aduelas que fica sob o viaduto Leon Feffer. A limpeza está acontecendo em uma extensão de cerca de 300 metros e visa retirar sedimentos do rio para facilitar o fluxo de água pelo local. A previsão é de que os serviços sejam concluídos nesta sexta-feira (22/11).

Por conta do acesso mais complexo ao local, a pasta está utilizando uma máquina minicarregadeira compacta que tem como função retirar o lodo do fundo do rio no trecho de túneis e levá-lo até uma escavadeira, localizada na área externa e atua na transferência destes resíduos para os caminhões basculantes.

A terceira e última fase dos trabalhos ocorre para completar o ciclo de limpeza. A primeira parte dos serviços aconteceu em trechos que ficam entre o limite da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) com a avenida Governador Mário Covas Júnior (a Marginal do Una) e a rua Amélia Guerra. Posteriormente, a pasta realizou a segunda fase, retirando resíduos da extensão que fica entre a avenida Jorge Bey Maluf e o rio Tietê, local onde deságua o rio Una.

O secretário Samuel Oliveira destacou a relevância do trabalho para evitar o transbordamento do rio em dias de fortes chuvas. “O rio Una recebe água de diversos afluentes e é fundamental que ele esteja em ótimas condições para o período chuvoso. É muito importante lembrar que é esse serviço, em consonância com o desassoreamento do rio Tietê, que vai evitar que o nível da água suba consideravelmente nas partes mais baixas do município”, lembrou o chefe da pasta.

As obras no rio Tietê são realizadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e compreendem o limite dos municípios de Itaquaquecetuba e Poá com a foz do ribeirão Taiaçupeba-Mirim, em Suzano. Dados atualizados pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos na última segunda-feira (18/11), mostram que entre dezembro de 2023 e outubro deste ano, 94.258,07 metros cúbicos (m³) de sedimentos já haviam sido removidos no trecho.

O volume de vegetação removida no local pelas equipes no período foi de 6.112,15 m³. O chefe da pasta fez questão de elogiar os trabalhos realizados pelo DAEE, que deverão retirar 315 mil m³ de resíduos até meados de 2026, quando devem ser concluídas as obras de desassoreamento do rio Tietê. “Os serviços seguem em um ritmo bastante acelerado no principal rio que corta nossa cidade. Imaginávamos que seria assim porque sabemos do comprometimento que as equipes do governo do Estado têm com essa questão que foi tão cobrada pela nossa gestão”, finalizou Oliveira.