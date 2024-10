Secretaria de Manutenção remove 953 toneladas de resíduos em um mês

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos removeu ao longo do mês passado 953 toneladas de resíduos, incluindo os trabalhos realizados em pontos viciados (698), em valas e rios (220), e também nos bueiros (35). A pasta ainda promoveu no período a limpeza de 1.323 bueiros e de 42 fossas, garantindo a reforma em galerias numa extensão de 48 metros, além da troca de 29 guias chapéu, estruturas que ajudam a escoar a água da chuva.

Nos bairros, foram proporcionados 693 atendimentos relacionados ao abastecimento de prédios públicos e aos serviços de limpeza e regagem em feiras, praças, ruas e campos. O trabalho neste mês contemplou ainda ações referentes ao nivelamento e cascalhamento em 42 quilômetros de vias; à limpeza de vala de drenagem e rios em 23 quilômetros; e ao rebaixamento de guias em 23 unidades. Outras intervenções desenvolvidas pela pasta promoveram a troca de 84 tampas de bueiros, a limpeza de seis quilômetros da rede de drenagem e a reposição de cinco unidades de tampas de poços de visita, além de outras três de grades articuladas.

A manutenção dos espaços e prédios públicos também foi assegurada com as atividades implementadas. Durante o mês de setembro houve 194 atendimentos de próprios públicos e 93 revisões relacionadas à parte elétrica. Para preservar o deslocamento nas áreas públicas da cidade, as ações contemplaram a poda de 75 árvores e a supressão de outras 67.

O secretário Samuel Oliveira frisou que o planejamento mensal contempla uma diversidade de intervenções que buscam manter a cidade limpa e preservada. “Implementamos as ações necessárias para retirar resíduos dos corpos d’água e desobstruir os bueiros, de forma a garantir o escoamento adequado no momento das chuvas. Este trabalho também é reforçado pela poda de árvores, pela conservação dos prédios públicos e pelos atendimentos à população”, declarou o chefe da pasta.