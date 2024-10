Secretaria de Saúde realiza capacitação sobre Implanon para médicos e enfermeiros

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu nesta terça-feira (15/10) uma capacitação com médicos e enfermeiros para a inserção de Implanon, um implante anticoncepcional, em pacientes atendidas pela Rede de Atenção Básica da cidade. A atividade foi realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis.

A iniciativa contou com a participação de 12 profissionais da Saúde, sendo oito médicos - que foram instruídos sobre inserção e aconselhamento das pacientes - e quatro enfermeiros para aconselhamento. A capacitação foi ministrada por Raquel Panatieri, assessora científica da Organon International Inc., uma indústria farmacêutica voltada à saúde feminina que realiza treinamentos em todo o Brasil.

O curso, promovido por meio de uma parceria entre a secretaria e a Organon, contou com uma apresentação que durou cerca de uma hora e meia. Os profissionais foram instruídos sobre como anestesiar as pacientes e manusear o aplicador utilizado para inserir o Implanon sob a pele. Em seguida, os capacitados realizaram uma atividade prática utilizando seringas, agulhas e o equipamento aplicador em uma estrutura que simulava um braço. Após o curso, as equipes foram até os consultórios da USF do Jardim Suzanópolis e iniciaram os procedimentos em pacientes pré-agendadas. No total, 49 mulheres receberam o atendimento ao longo do dia.

O Implanon é um método contraceptivo subdérmico que consiste em um pequeno dispositivo de silicone inserido sob a pele do braço. Trata-se de um anticoncepcional conhecido pela ação inteligente na liberação hormonal e serve para o controle de natalidade em mulheres. O procedimento de inserção é simples e realizado em poucos minutos com anestesia local e aplicação do material, que permanece no corpo durante três anos.

Essa foi a terceira capacitação realizada em 2024. Desde o início do ano, 124 mulheres foram atendidas e 20 médicos receberam o curso. A pasta tem pouco mais de 500 mulheres que fizeram a inserção sendo monitoradas. Na ação desta terça-feira, o público-alvo foi composto por adolescentes de 14 a 18 anos e mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência doméstica. A escolha fez alusão ao Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência, celebrado no último dia 26, e também ao Outubro Rosa.

O secretário Diego Ferreira explicou que o Implanon é uma ferramenta eficiente para evitar a gravidez indesejada e enalteceu a iniciativa da pasta de oferecê-la às mulheres da rede. “Estamos falando de um procedimento que, muitas vezes, é inviável às pacientes por conta do alto custo. Nossa cidade oferece esse recurso e a capacitação prepara os profissionais para que o processo seja feito com tranquilidade, segurança e sem dor às beneficiadas”, explicou.