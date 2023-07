Segmento de óticas tem expansão nos corredores comerciais do Centro

O segmento de óticas, em Suzano, registra expansão, principalmente nos dois corredores da região central.

As óticas também apresentaram aumento nas vendas no mês de julho, que é de férias escolares, de acordo com gerentes de algumas lojas da cidade.

Juliane Lira, da Ótica Popular, colocou o aumento em cerca de 30% em relação a junho. “Esse mês de férias deu uma boa melhorada, mais ou menos uns 30%. As crianças estão em casa, então a gente tem bastante demanda de criança”.

Os óculos nesse estabelecimento ficam prontos a partir de R$ 150,00, segundo a gerente. “Não tem como saber o preço máximo, porque temos lentes de R$ 100,00 e de R$ 7 mil”. As armações variam de R$ 50 até R$ 275.

Gerente da Ótica Golden Mix, Isadora Cristina conta que teve um aumento menor, de 15%. “Esse mês estamos tendo um movimento maior do que o mês passado, estamos projetando entregar a meta para a empresa. O aumento é de uma média de 15%”.

De acordo com Isadora, os óculos ficam prontos a partir de R$ 150,00. Só a armação os preços são de R$ 45,00. “A variação depende do grau do cliente, não tem como dar uma margem”, conta.

Larissa Félix, da Ótica Paris, contou que o aumento nos primeiros dez dias de julho foi de 50%. “Nesse mês de julho recebemos bastantes crianças por conta das férias. Comparando os primeiros dez dias o aumento foi de 50%”.

Os óculos têm o valor mínimo de R$ 179,00, com “uma variação bem grande” de até R$ 15 mil, segundo a gerente. Apenas a armação no estabelecimento custa R$ 49,00.

Thiago Casado, responsável pela Ótica Indaiá, não especificou o aumento, mas disse que o maior movimento se dá na primeira quinzena no mês. “O movimento está bom, mas é mais no dia 1º ao dia 15, depois tem uma queda. O tempo que está em alta cobre o período sem muito movimento, mas a gente trabalha para captar o maior número de clientes possível, para que a queda não seja tão grande”.

Os óculos completos custam a partir de R$ 169,90 na ótica. “Não dá para dizer a variação, depende da armação. Temos armação de R$ 1,2 mil. A armação mais simples sai por R$ 44,90”, explica.