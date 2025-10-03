Segurança Cidadã implanta cinco totens de reconhecimento facial do 'Smart Suzano'

A Prefeitura de Suzano instalou nesta quinta-feira (02/10) cinco totens de monitoramento do programa “Smart Suzano”, que integra o pacote de modernização da segurança pública no município. Os equipamentos foram posicionados em pontos estratégicos da cidade e contam com três câmeras cada, totalizando 15 novos dispositivos de vigilância e reconhecimento facial conectados à Central de Segurança Integrada (CSI).

O investimento soma R$ 2,88 milhões e faz parte de um processo iniciado em 2025 pelas Secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana e de Segurança Cidadã de Suzano que prevê, além da instalação das estruturas, a ampliação com mais 20 câmeras fixas espalhadas pelo território suzanense, um sistema mais avançado de monitoramento e suporte 24 horas para sanar possíveis falhas de sistema.

Os novos totens foram instalados no Largo da Feira e na Praça dos Expedicionários (ambos na região central); em dois pontos próximos à Estação Suzano da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), um no cruzamento da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) com a rua General Francisco Glicério e outro na avenida Jorge Bei Maluf; e o quinto no cruzamento da avenida Jaguari com a avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta, região norte da cidade. A escolha dos locais levou em conta a alta circulação de pessoas e veículos.

O “Smart Suzano” segue o modelo do sistema em operação na capital paulista, conhecido como “Smart Sampa”, que já demonstrou resultados expressivos em prisões e localização de desaparecidos. A tecnologia empregada permite identificar, em tempo real, pessoas foragidas e procuradas pela Justiça, veículos com queixa de furto ou roubo e até pessoas desaparecidas, cruzando informações com bancos de dados estaduais e federais.

O sistema consegue realizar, em média, 30 reconhecimentos faciais por minuto identificando o gênero, expressões, características físicas e a idade aproximada. Com essas informações, o software Sentry, que gere os dispositivos, pode promover o cruzamento das informações. Em 98% das vezes essas trocas de informações são acertadas e, quando isso ocorre, uma viatura da GCM é destacada para promover o atendimento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, cada totem possui câmeras de alta definição que ampliam a capacidade de resposta da GCM. O projeto também respeita as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que as informações coletadas sejam usadas exclusivamente para fins de segurança.

Para o secretário Francisco Balbino, os novos equipamentos representam um salto de qualidade no combate à criminalidade. “Os totens trazem mais segurança ao dia a dia do cidadão, porque somam tecnologia de ponta ao trabalho humano realizado pela GCM e pela Polícia Militar. Teremos respostas mais rápidas e precisas diante de ocorrências, além de reforçar a prevenção. Esse é um passo fundamental para garantir tranquilidade às famílias suzanenses”, afirmou.

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, destacou a importância de trazer o modelo paulistano para a região. “O que vimos dar certo em São Paulo agora é realidade em Suzano. Fico muito feliz em ter iniciado esse processo e acompanhar a consolidação desse projeto na gestão do prefeito Pedro Ishi. O ‘Smart Suzano’ é uma ferramenta moderna, integrada e eficiente, que coloca a tecnologia a serviço da população. Eles não são para aplicar multas nem fiscalizar veículos, servem para reconhecimento facial e segurança. Sem dúvida, é mais um avanço que orgulha todos nós”, disse.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, reforçou que a iniciativa está alinhada ao compromisso de modernizar a cidade e garantir proteção aos moradores. “Suzano segue no caminho da inovação. Os totens do ‘Smart Suzano’ são parte de um conjunto maior de investimentos que já ampliaram em mais de 20 unidades o número de câmeras de monitoramento na cidade. Esse sistema vai nos ajudar a localizar procurados, veículos roubados e até mesmo pessoas desaparecidas, além de fortalecer o trabalho integrado da nossa GCM com as demais forças policiais. Estamos cuidando das famílias com responsabilidade e tecnologia de ponta”, destacou.