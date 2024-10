Seminário de Educação Inclusiva reúne mais de 400 pessoas

O 2° Seminário de Educação Inclusiva do Alto Tietê realizado na terça e quarta-feira (22 e 23/10) desta semana reuniu cerca de 400 pessoas no Centro Universitário Piaget (UniPiaget), localizado no bairro Parque Suzano. O evento, que atraiu estudantes, professores e especialistas, teve apoio da Prefeitura de Suzano e contou com a participação do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, além da equipe do Atendimento Educacional Especializado. A organização ficou a cargo do Instituto Árion de Equoterapia e Desenvolvimento Humano.

Ao todo, foram proporcionadas 25 horas de apresentações, que abordaram os mais diferentes temas que permeiam a educação inclusiva, incluindo atuação conjunta da escola, família e especialistas, cuidados com a saúde bucal e genética do autismo, com o objetivo de garantir mais qualidade de vida às pessoas com deficiência e outras condições. Os participantes tiveram acesso à interpretação do conteúdo por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), disponibilizada pela administração municipal, e ainda houve transmissão on-line de uma das atividades da programação, que registrou a audiência de 60 pessoas.

Uma das palestrantes e idealizadora da iniciativa, a neuropsicopedagoga e escritora Roberta Borges de Mello, também presidente do Instituto Árion, ressaltou que a participação dos apoiadores contribuiu com o propósito do evento de valorizar o acolhimento em respeito às singularidades humanas. “As pessoas tiveram oportunidade de conhecer e experimentar tecnologias assistivas inovadoras, comprar e degustar livros inclusivos com autógrafos e fotos com os autores, além da experiência enriquecedora de contato com a arte como ferramenta de inclusão. Encerramos o evento com uma roda de conversa emocionante, que nutriu nossos corações de gratidão e esperança pela construção contínua de um mundo mais respeitoso, acolhedor, sensível e inteligente para lidar com a neurodiversidade”, enfatizou ela.

No auditório do UniPiaget, aconteceram as palestras com os especialistas que foram iniciadas depois das 8 horas e se estenderam até às 22 horas, trazendo para reflexão e conhecimento os seguintes temas no primeiro dia: “A fonoaudiologia e a interface com os processos de comunicação como base do desenvolvimento humano”; “A arte como ferramenta de desenvolvimento humano e inclusão”; “Família, amor e inclusão - A escola sob a ótica de quem cuida”; “Diversidade, equidade e inclusão”; “Equoterapia e o desenvolvimento humano integral”; “Compreendendo o autismo através da genética”; e "Reflexões de um psicólogo no Atendimento Educacional Especializado e no enfrentamento às formas de violência".

A segunda parte da programação, realizada na quarta-feira, ampliou as abordagens relacionadas ao contexto da educação inclusiva.

Bassini reforçou que o apoio da prefeitura ao evento e a presença da equipe do Atendimento Educacional Especializado demonstra o alinhamento do trabalho desenvolvido em Suzano às práticas inclusivas que são propostas. “Buscamos garantir as condições necessárias para que as escolas possam receber os alunos da maneira ideal, com o acompanhamento adequado em cada caso. Por isso, temos profissionais especializados e parcerias com instituições de referência, de forma que possamos oferecer o suporte correto às crianças na rede municipal”, afirmou o titular da pasta.