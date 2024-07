Serviços essenciais serão mantidos durante feriado da Revolução Constitucionalista

Os serviços essenciais oferecidos pela Prefeitura de Suzano, como trabalhos de urgência em saúde, segurança, trânsito e zeladoria urbana, serão mantidos normalmente durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na próxima terça-feira (09/07). Por conta da data comemorativa, as demais repartições públicas municipais terão o expediente suspenso a partir desta segunda-feira (08/07), que será ponto facultativo no município.

Desta forma, a população deve procurar apenas as atividades mantidas no feriado, dentre elas estão as da Secretaria Municipal de Saúde, em especial os atendimentos de urgência e emergência. Os trabalhos seguirão no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), que fica na rua Kaneji Kodama, 1.459, no bairro Vila Figueira. A unidade, instalada no local onde ficava a Santa Casa de Misericórdia, o Pronto-Socorro Municipal e o Pronto-Socorro Infantil, é administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e conveniada com a pasta.

Os atendimentos de saúde durante o feriado também podem ser realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu (rua Guarani, 200 – Jardim Revista) e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas), ambos funcionam 24 horas. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita) 24 horas, localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa, também funcionará de forma ininterrupta, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado por meio do número 192.

Os trabalhos efetuados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã também serão realizados de forma ininterrupta, tanto no monitoramento por câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI) quanto no patrulhamento diário e no atendimento a ocorrências. Os munícipes podem acionar normalmente a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano por meio dos telefones (11) 4746-3297 e 153. Já a Defesa Civil pode ser contactada a qualquer momento no número (11) 4748-5394.

Ainda seguirão funcionando normalmente as feiras livres, os serviços de zeladoria, a coleta de lixo, os cemitérios São João Batista e São Sebastião (das 8 horas às 17h30) e o Velório Municipal (entre 6h30 e 16h30). Para demandas relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana tem disponível o telefone (11) 4746-1166.

Lazer

O Parque Municipal Max Feffer seguirá aberto das 6 às 18 horas no feriado prolongado. O espaço manterá em funcionamento seus locais disponíveis para lazer, incluindo quadras de futsal e basquete e pista de ciclismo e caminhada. O Suzano Skate Park e o Acqua Play também estarão disponíveis ao longo de todo o feriado prolongado. Os moradores também podem encontrar lá o PlayPet, que oferece um ambiente destinado à convivência, exercícios e condicionamento de cães, o orquidário e os diversos animais que habitam o local, como peixes, pássaros, tartarugas e jabutis.

Por sua vez, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura estará aberto das 8 às 17 horas, oferecendo uma estrutura completa com centenas de espécies de mudas floríferas e frutíferas, animais, jardins e um orquidário.

Outra opção ainda é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, mais conhecido como Parque do Mirante, no bairro do Sesc (avenida Katsutoshi Naito, 957). O local, que também abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, com pintura em graffiti nas suas laterais, recebe o público das 7 às 19 horas e proporciona uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação de 1,7 milhão de metros quadrados.