Setor de Controle de Zoonoses reforça atenção para o combate ao Aedes aegypti

O Setor de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde intensificou o trabalho de prevenção ao Aedes aegypti nas últimas duas semanas em razão do grande volume de chuvas registrado em Suzano. A divisão está finalizando o monitoramento de diversos pontos estratégicos, onde estão sendo encontrados criadouros do mosquito, e conversando com a população sobre os cuidados a serem adotados.

A iniciativa visa reforçar os cuidados e orientar os munícipes sobre os riscos de manter criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Por conta disso, as equipes do departamento estão realizando vistorias em locais estratégicos como ferros-velhos, depósitos, oficinas, borracharias, entre outros, e bloqueando criadouros em locais onde há suspeita de casos de dengue. Entre as ações promovidas estão a verificação da cobertura e vedação de recipientes e orientação sobre armazenamento e descarte adequado de pneus, garrafas, entulho e lixo.

Por conta do período de chuvas mais frequentes, a preocupação da Zoonoses com a quantidade de criadouros do Aedes aegypti aumenta. Isso porque a tendência é de que as residências acumulem mais água parada, facilitando a reprodução do mosquito e, consequentemente, o número de casos dessas doenças.

A coordenadora do setor, Priscila Jane Arap, destacou que os trabalhos visam controlar o número de casos e evitar ao máximo a proliferação do vetor. “É fundamental iniciarmos essa prevenção cedo para que não tenhamos índices alarmantes da dengue na cidade. No ano passado enfrentamos um grande desafio com a população. Precisamos manter o controle nos números e isso começa com as orientações eficientes nestes pontos estratégicos da cidade”, declarou Priscila.

As equipes do setor também iniciarão na próxima segunda-feira (06/01) a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) no município, com amostragens que identificam as áreas com maior infestação de larvas do Aedes aegypti em quarteirões designados pela Secretaria de Estado da Saúde para, em seguida, realizar um trabalho de orientação porta a porta com a população.

A iniciativa consiste em mensurar os índices de presença do mosquito e identificar os locais onde ele se concentra com maior intensidade. O procedimento serve para referenciar a cidade sobre as regiões mais suscetíveis aos casos de dengue, zika e chikungunya e obter dados que serão enviados à pasta estadual para a elaboração de ações de prevenção e combate ao inseto.

“O cuidado com a população começa com a prevenção. Cada munícipe precisa se conscientizar sobre a importância de evitar focos do Aedes aegypti e essa precisa ser uma iniciativa de todos. Só assim teremos um controle eficiente dos índices e evitar mortes provocadas por esse mosquito em nossa cidade”, destacou o secretário de Saúde, Diego Ferreira.