Solenidade marca formatura de 522 alunos de escolas municipais no Proerd

Mais 522 alunos da rede municipal de ensino se formaram no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), iniciativa realizada pela Polícia Militar. A solenidade para a entrega dos certificados aos estudantes ocorreu na manhã desta quinta-feira (20/06), na Arena Suzano, dentro do Parque Max Feffer, no Jardim Imperador.

Os estudantes formados são do 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais Professor Damásio Ferreira dos Santos, da Vila Sol Nascente; Professora Ignez de Castro Almeida Mayer; da Cidade Boa Vista; Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, do Jardim Monte Cristo; e Sérgio Simão, do Jardim Europa. Além deles, o evento certificou outros 300 alunos das escolas estaduais Antônio Rodrigues de Almeida, do Conjunto Residencial Iraí; Doutor Morato de Oliveira, da Vila Amorim; e Professora Yolanda Bassi, do Jardim Alterópolis.

O Proerd é ministrado por policiais militares voluntários capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidade e foca na prevenção do uso de drogas, álcool e tabaco por parte de alunos em idade escolar, bem como na não violência, na resistência às más companhias e no acionamento dos pais quando necessário.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, parabenizou os estudantes formados pelo programa e destacou o ganho que a iniciativa traz. “É muito importante que eles tenham essa instrução desde cedo, do que é certo e do que é errado. O Proerd é fundamental para a formação das crianças e ficamos muito felizes com o trabalho realizado com nossos estudantes”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, outra iniciativa voltada à promoção da cidadania. “Assim como o Proerd, que é realizado em parceria com a Polícia Militar para nossos alunos, temos o Guard, que também tem como objetivo instruir e garantir que os jovens evitem as drogas e adotem a cultura de paz. Com esses dois programas, tenho certeza de que conseguiremos salvar muitas crianças e preservar o bem-estar de diversas famílias suzanenses. Esses são nossos grandes objetivos”, declarou o chefe do Executivo.

Também participaram da solenidade o chefe de Gabinete e secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; os vereadores Pedro Ishi e Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), tenente-coronel Gilberto Tsutomu Ito; a dirigente regional de ensino, Mara Bioto; a gestora estratégica da Secretaria de Educação, Renata Priscila; a equipe de Projetos Especiais da Educação, composta por Sueli Stuchi, Márcia de Oliveira Martins e Ronaldo Freitas da Silva Junior; a instrutora e coordenadora do Proerd, Aline Dias Portugal; e familiares dos estudantes.