Suzanenses aprovam construção do Mercadão e do Hospital Federal

A população vive a expectativa da conclusão do Mercado Municipal em Suzano. O DS foi até as redondezas do empreendimento que deve ser inaugurado no 2º semestre deste ano.

O prédio deve contar com 21 boxes e abrigará lojas de produtores rurais, hortifruti, gastronomia, produtos diferenciados, utilidades, entre outros.

João Luiz Madureira disse que o empreendimento deve ser bom caso tenha preços melhores que outros estabelecimentos. “Vai ser uma boa se tiver coisas mais baratas. Compensa sim. Hoje em dia você vai no mercado e é muito caro, principalmente frutas e legumes. Se for bem administrado, vai ser ótimo. De qualquer forma, é melhor do que não ter nada”.

Ele explica que, em alguns momentos, vai ao Mercado Municipal de Mogi das Cruzes para aproveitar preços melhores. “Às vezes eu vou até Mogi para poder comprar algumas coisas. Vale mais a pena. São coisas mais frescas, de agricultores locais que geralmente vendem para quitandas que cobram caro.

Na visão de José Antônio, o novo prédio deve ser bom para a cidade e relembrou a nostalgia dos mercados municipais.

“Vai ser muito bom para Suzano sim. O mercado municipal é algo que é mais antigo e, para a gente que é mais velho, a gente relembra algumas coisas que só têm em mercado municipal e não tem em supermercado. Vai ser uma ótima para a cidade”, disse.

Hospital