Suzano assume Secretaria Executiva em diretoria estadual da Anamma

Suzano terá representatividade na Secretaria Executiva da diretoria estadual da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma), no biênio 2025-2026. A responsável pela Fiscalização e Controle Ambiental da prefeitura, Solange Wuo, foi convidada pela presidência do colegiado, por meio do dirigente Marcelo Marcondes, para compor a gestão que conduzirá as ações conjuntas que serão desenvolvidas para conservação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e das Áreas de Proteção Ambiental (APA).

Solange foi escolhida para ser uma articuladora entre as decisões estratégicas nacionais e sua aplicação no âmbito estadual, já que ela também foi eleita, no início do ano passado, para o cargo de diretora de Conselhos Municipais da Anamma. A decisão foi homologada na assembleia geral de eleição da nova direção nacional.

A representante suzanense também foi lembrada por sua experiência de 25 anos como integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), que integra 36 municípios, e sua participação nas Câmaras Técnicas do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat +), que reúne os desafios ambientais integrados das 14 cidades participantes. Além disso, ela atua diretamente com as ações executadas pelo Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê (GFI-ATC), que mobiliza secretarias municipais, órgãos estaduais e conselhos de classe para o combate ao parcelamento irregular de solo e proteção das áreas de mananciais.

Entre as tarefas que serão desenvolvidas ao longo dos próximos dois anos, estão a representação do órgão ambiental do Poder Executivo dos municípios, harmonizando e veiculando seus interesses em assuntos relacionados com o meio ambiente; o intercâmbio permanente entre os municípios, visando à troca de opiniões técnicas e experiências profissionais; a participação dos municípios na definição e execução da política ambiental do País; e realização de congressos, encontros, simpósios, seminários, reuniões e cursos para estudo e debate de problemas vinculados à temática ambiental.

Solange destacou a importância de compartilhar as ações que Suzano tem desenvolvido no que se refere à defesa do Meio Ambiente. “Temos atuado de maneira assertiva para a preservação dos nossos recursos naturais, combatendo as tentativas de degradação das áreas de proteção aos mananciais e supressão da vegetação. Podemos contribuir com o debate a nível estadual e nacional, discutindo experiências virtuosas de outros municípios para qualificar ainda mais o nosso trabalho, compartilhando também as nossas ações”, ressaltou ela.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que a presença de uma representante de Suzano na diretoria da entidade é um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade. “A diretoria de Fiscalização e Controle Ambiental, sob a condução da Solange, está fazendo a diferença em Suzano. O município passou a ser uma referência na região e no Estado de São Paulo pela atuação do GFI-ATC. Estamos nos tornando um exemplo para todo o Brasil”, avaliou Chiang.