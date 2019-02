Suzano convoca famílias do Residencial Bosque das Flores

A Prefeitura de Suzano está convocando as 410 famílias, que já foram beneficiadas com um apartamento do programa federal "Minha Casa, Minha Vida", para o sorteio da localização das unidades no Residencial Bosque das Flores que acontece no dia 7 de fevereiro, a partir das 9 horas, no Complexo Poli Esportivo Paulo Portela, localizado na Rua Barão de Jaceguai, nº 1.500.

Ao total, 500 famílias serão beneficiadas com os apartamentos, porém, apenas 410 participarão desse sorteio. "Nesta fase, 80% dos beneficiados terão oportunidade de participar da atribuição das unidades, de acordo com a documentação aprovada. Os outros 90 apartamentos serão liberados conforme a aprovação das demais famílias cadastradas", garante a Prefeitura. A presença do beneficiário ou cônjuge, com documento comprovatório, é obrigatória.

Após o sorteio, o próximo passo das famílias será a elaboração dos contratos com a Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo informações da Prefeitura, as obras do conjunto Bosque das Flores estão finalizadas e a expectativa é de que os moradores ocupem os apartamentos em março.

Outros empreendimentos

Os conjuntos habitacionais Nova América I e II e Residencial Suzano ainda estão com pendências nas obras. No começo do mês, a Prefeitura havia informado que os empreendimentos Nova América seriam entregues ainda nesse semestre.

O conjunto Santa Cecília ainda não tem previsão de conclusão. Mesmo com as famílias já sorteadas, depois da desocupação, o serviço de recuperação ainda não foi executado.