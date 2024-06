Suzano cumpre exigências e está pronta para se tornar 'turística'

Suzano tem parecer favorável pelo grupo técnico da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP para se tornar Município de Interesse Turístico (MIT). Agora, o projeto de lei está na Assembleia Legislativa de SP, aguardando ser votado. A cidade está preparada para ser elevada ao patamar turístico.

Segundo a Prefeitura, a cidade cumpriu todas as etapas que haviam sido exigidas até o momento pela Secretaria para pleitear a nomeação como MIT. Agora a Prefeitura aguarda novas determinações e orientações a respeito.

A cidade conta com vários espaços públicos que são pontos turísticos e de lazer. O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 – Centro). O antigo imóvel, datado de 1885, foi totalmente revitalizado. Passou por intervenções na infraestrutura, nos pisos e nos sistemas elétrico e hidráulico, mantendo a configuração original. Também foi realizado um trabalho de cenografia, para que o visitante possa ter uma experiência de imersão sobre a história suzanense, tendo à sua disposição exposições temáticas.

O Casarão conta com um extenso acervo histórico sobre Suzano e todos aqueles que contribuíram para seu desenvolvimento e uma estrutura que compreende auditório, sala de leitura, café bistrô, loja de artesanato, entre outros. Há exposições permanentes e também eventos periódicos, como almoços com pratos típicos, festivais culturais, feiras de artesanato, antiguidades e plantas e gastronomia.

O local é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e em alguns sábados para eventos específicos, das 10 às 17 horas. Também é possível fazer uma visitação especial, que inclui apresentação de uma peça de teatro sobre a origem da cidade e passeio guiado por 11 ambientes temáticos e interativos. Os interessados podem fazer agendamento pessoalmente ou pelo telefone (11) 4748-6949.

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). Todos os meses o Cineteatro dispõe de uma programação de filmes para todos os públicos. Também recebe cursos, oficinas e eventos. As atividades disponíveis podem ser conferidas no site e nas redes sociais da Prefeitura de Suzano. Inaugurado em 2018, o equipamento leva o nome da cantora, atriz e apresentadora Wilma Bentivegna. Nascida em 1929 em São Paulo, ela foi a primeira mulher a se apresentar na televisão, na extinta emissora TV Tupi, e viveu seus últimos anos de vida em Suzano.

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O espaço conta com área para piquenique, pista de caminhada e ciclismo, playground, quadra de futsal, piscina para aulas de natação e hidroginástica (apenas para usuários cadastrados), a Arena Suzano e a fonte Acqua Play. Além disso, abriga o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, onde são realizadas apresentações culturais e aulas esportivas, e o Suzano Skate Park, considerada uma das maiores pistas da modalidade da América Latina, com 2,6 mil metros quadrados e mais de 20 obstáculos verticais e horizontais. O local funciona todos os dias, das 6 às 18 horas.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador). A área é conhecida pela estufa e minhocário, canteiros com espécies de mudas floríferas e frutíferas, e, principalmente, o Jardim Oriental, com árvore cerejeira e um lago com pedras, fonte e peixes. O local oferece mudas gratuitamente, mediante a apresentação de documento pessoal com foto e comprovante de endereço. O ambiente também proporciona diversão para os cães, no espaço PlayPet, que conta com piscina, pista de agility para treinamento e área verde. O espaço fica aberto diariamente, das 8 às 17 horas.

A Praça Cidade das Flores (esquina da avenida Paulo Portela com a rua Baruel – Centro). O local foi reinaugurado em fevereiro de 2019, após receber revitalização nos espelhos d’água, rearborização, melhorias na iluminação e manutenções hidráulicas, além da instalação do painel “Amo Suzano”. Na praça também há uma escultura de metal de 11 metros de altura, a “Dama das Flores”, dos artistas plásticos Lúcio e Rodrigo Bittencourt.

A Praça Sol Nascente Dr. Junji Toyoda (rua Baruel com a rodovia Índio Tibiriçá – Vila Sol Nascente). O espaço abriga duas grandes esculturas: o Pássaro Tsuru, instalada em 2016, símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna, também de autoria dos artistas plásticos Lúcio e Rodrigo Bittencourt; e a obra da artista plástica nipo-brasileira Tomie Ohtake, inaugurada em 2008, em homenagem aos cem anos da imigração japonesa no Brasil. Outros destaques são a ponte que passa sobre o rio Una, o busto do ex-prefeito Pedro Miyahira, um painel em homenagem ao dentista Junji Toyoda e árvores cerejeiras.

A Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi/Igreja do Baruel (rodovia Índio Tibiriçá, s/n, km 60 – Baruel). Mais conhecida como a Praça do Baruel, é fundamental para quem quer descobrir um pouco mais da história de Suzano. Considerada o "berço" da cidade, ela recebeu uma reforma completa na estrutura e se tornou mais um centro turístico e de promoção ao comércio e à geração de emprego. Hoje, a praça e a Igreja do Baruel, edificada no século XVII e reconstruída em 1916, estão entre os principais pontos do município.

O Parque do Mirante (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc). Localizado no bairro do Sesc, o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, mais conhecido como Parque do Mirante, proporciona uma vista panorâmica de Suzano e de uma área de preservação de 1,7 milhão de metros quadrados. Também abriga a “Pirâmide Ari Serafim Barbosa”, com pintura em graffiti nas suas laterais, e feiras e eventos sazonais. O Parque do Mirante funciona todos os dias, das 7 às 19 horas.