Suzano estuda implantação de mais 4 km de ciclofaixa e ciclovia

A Prefeitura de Suzano está estudando a implantação 4,08 quilômetros, entre ciclovia e ciclofaixa. A faixa destinada para ciclistas teria início no limite do município com Mogi das Cruzes, na Avenida Jorge Bei Maluf e teria fim na altura do Jardim Miriam.

A cidade conta com três ciclovias: na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, na Rua Sete de Setembro e na Avenida Brasil.

A Prefeitura disse que todas as ciclovias da cidade recebem manutenção constantemente, com a finalidade de estarem em boas condições a todo momento para o uso público.

A administração expôs, ainda, que há uma programação de revitalização completa nas três ciclofaixas no primeiro semestre de 2025. O espaço na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi tem cerca de 1,6 km, o da Avenida Brasil tem 3,8 km, enquanto o da rua Sete de Setembro é mais curto, com apenas 750 metros de extensão.

O DS foi até as faixas dedicadas a ciclistas para falar com os usuários sobre a situação dos espaços. Os usuários elogiaram.

Na visão de José Silva, a situação da ciclofaixa está boa, mas quem precisa atravessar para chegar à Estrada do Furuyama tem dificuldades. “A ciclovia está boa, não tem muito o que melhorar. Só esse cruzamento antes da ponte que é ruim para o ciclista atravessar para ir para a Estrada do Furuyama. É perigoso”, disse.

Para Douglas Bispo, que utiliza a ciclovia diariamente para chegar à Estação de Suzano, a situação está boa e não necessita de melhorias. “Aqui é muito boa. Não uso a outra, não sei como é, mas essa aqui é muito boa. A sinalização é boa, não tem o que melhorar”, opinou. O DS também esteve na ciclovia da Avenida Brasil, mas não encontrou usuários que gostariam de conversar sobre as condições da faixa.