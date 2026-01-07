Envie seu vídeo(11) 4745-6900
06/01/2026
Suzano fecha fábrica 'Rio Verde' no Miguel Badra e faz demissões

Sindicato convocou reunião extraordinária para saber situação dos trabalhadores

06 janeiro 2026 - 19h52Por da Reportagem Local
Suzano fecha fábrica 'Rio Verde' no Miguel Badra e faz demissões

A empresa Suzano, de papel e celulose, desativou sua unidade “Rio Verde” no Miguel Badra. 

Nesta terça-feira (6), o Sindicato dos Papeleiros convocou, com caráter de urgência, uma assembleia geral de trabalhadores. Segundo a entidade, ocorreu uma notificação formal do fechamento da fábrica “C”, localizada na Unidade Rio Verde.

O sindicato fala em demissão em massa pela Suzano, “ampliando o cenário de tensão no polo industrial da região”. 

O objetivo da assembleia foi discutir os rumos da mobilização e as ações a serem tomadas frente à decisão da empresa, que deve impactar 140 funcionários, segundo cálculos do sindicato.

“A categoria se prepara para definir estratégias de negociação e possível resistência ao encerramento das atividades da unidade, que representa uma parte significativa da produção local”, informou a entidade.

O que diz a Suzano

A Suzano informou que “após análise detalhada, a companhia finalizou as operações da fábrica Rio Verde (SP)”.

Segundo nota, “essa decisão tem por objetivo focar nas operações da Unidade de Negócios de Papéis e Embalagens no Brasil (fábricas Suzano, Limeira e Mucuri) e operações internacionais (Pine Bluff e Waynesville), buscando gerar cada vez mais valor, inovação e crescimento para o negócio e para a companhia”.

A nota prossegue: “Infelizmente, com o encerramento das atividades, foram necessários ajustes na equipe. Todos os colaboradores demitidos estão recebendo toda a assistência necessária. Vale informar ainda que essa decisão não afetará nossos clientes, visto que continuaremos produzindo 100% do nosso portfólio de produtos, redistribuídos entre as Unidades de papel e embalagem".

