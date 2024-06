Suzano forma mais 120 mulheres no curso de Promotoras Legais Populares

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), celebrou a formatura de 120 mulheres na 12ª turma do curso de Promotoras Legais Populares (PLPs) em uma cerimônia realizada nas dependências do Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, durante a última quinta-feira à noite (27/06). A solenidade marcou o encerramento da edição do curso, que agora contabiliza mais de 560 mulheres suzanenses capacitadas e certificadas pela iniciativa nos últimos oito anos.

A retomada da atividade no município, em 2017, sob a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, foi destaque após um hiato de 12 anos. Nas últimas oito edições, pelo menos 568 mulheres foram capacitadas e certificadas. Vale pontuar que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) exigiu uma adaptação do curso para o formato on-line a partir de 2020, o que ampliou o alcance, permitindo a participação de mulheres não apenas do município, mas também de outras cidades e Estados.

Nesta edição, as participantes receberam os conteúdos por meio de 17 aulas disponibilizadas pelo canal oficial da Prefeitura de Suzano no Youtube (bit.ly/TVPrefeituradeSuzano). A turma deste ano recebeu o nome de Maria Carolina de Jesus, em referência a uma das primeiras escritoras negras do Brasil. As aulas abordaram temas importantes como os Direitos das Mulheres, a Lei Maria da Penha, o Casamento Infantil, a Consciência Negra, os Direitos dos Pacientes, o Bullying, o Estatuto do Idoso, dentre outros assuntos que visam garantir amplo conhecimento e empoderamento feminino.

A coordenadora do curso, Sandra Lopes Nogueira, destacou em sua fala a importância das parcerias com os professores voluntários, enquanto a responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, pontuou a relevância da iniciativa pela transformação social.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, reforçou a necessidade do curso e da atuação do Departamento da Mulher, inaugurado em março. “A criação do espaço junto à equipe do Governo era um sonho de todos nós, uma iniciativa fomentada pelas PLPs ao longo dos últimos anos. Por isso, neste dia especial, faço questão de cumprimentar todas as mulheres e reforçar o compromisso da gestão com o fortalecimento da pauta do empoderamento feminino e da proteção de direitos”, finalizou.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o projeto é uma importante ferramenta de cidadania. “Este curso é uma iniciativa que tenho muito orgulho, é uma missão que acolhemos no Saspe, inclusive ampliando a capacitação por meio virtual e garantindo conquistas, sendo a criação efetiva do Departamento da Mulher uma das principais delas. O fortalecimento dos direitos das mulheres e a luta por mais igualdade é uma missão de todos nós”, disse ao mencionar os avanços nas políticas públicas direcionadas às mulheres suzanenses nos últimos anos.