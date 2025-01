Suzano inicia janeiro com mil vagas de emprego abertas

O projeto Suzano Mais Emprego está disponibilizando 1.007 oportunidades de trabalho para este mês de janeiro. As vagas de emprego ofertadas pelo programa são de diversas áreas e destinadas para várias escolaridades.

Cada oportunidade disponibilizada tem sua exigência ou não de escolaridade e experiência na área. Algumas vagas, inclusive, não contam com assinatura na carteira de trabalho. Existem oportunidades que contemplam pessoas com deficiência (PCDs).

As pessoas interessadas podem obter mais informações e ver as vagas entrando no site suzanomaisemprego.com.br/home/balcao/vagas . O link também serve para que currículos sejam cadastrados de maneira on-line.

Além do site, o interessado pode pegar mais informações nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), pelos telefones 4745-2264 (centro) e 4934-5490 (região norte), além do e-mail suzano.vagas@gmail.com.

Programa Suzano Mais Emprego

O programa Suzano Mais Emprego, da Prefeitura de Suzano, é uma forma da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego intermediar entre os contratantes e os candidatos às vagas.

A ideia é facilitar às empresas no recebimento de currículos e aos interessados o acesso às vagas disponíveis no município.