Suzano intensifica combate à dengue em semana de mobilização

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do Setor de Controle de Zoonoses, intensificou, desde a última segunda-feira (11/11), o trabalho de combate à dengue na cidade, aderindo à Semana de Mobilização contra Arboviroses promovida pelo Governo de São Paulo, que se estende até o próximo sábado (16/11). As visitas estão relacionadas à Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada em outubro, que apontou, por exemplo, a necessidade de orientações junto à população do bairro Vila Amorim. Com a previsão de chuvas para os próximos dias, a ação também deverá contemplar o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria.

As equipes estão distribuindo panfletos com as principais informações relacionadas à eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, como também a zika, a chikungunya e a febre amarela. Entre as recomendações estão o incentivo às práticas de evitar água parada em pneus e em caixas d’água, assim como o hábito de colocar areia nos vasos de plantas; virar garrafas e galões vazios para baixo; tampar os tonéis e barris d’água; manter limpo o comedouro de animais; e remover as sujeiras de calhas e ralos.

Nos materiais informativos, fica destacada a importância da população aderir às ações de combate à dengue a partir das frases “A luta contra a dengue é de todos nós!”, “Suzano Unida contra a Dengue” e “Essa Luta é Nossa!”. Também consta nesse conteúdo que a população deve procurar a unidade de saúde mais próxima quando perceber sinais de febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas juntas e manchas vermelhas.

A mobilização contra as arboviroses também prevê ações nos domicílios e nos locais que apresentam condições favoráveis para o desenvolvimento do mosquito transmissor. No próprio folder é disponibilizado o telefone (11) 4745-2064, pelo qual os munícipes podem tirar dúvidas sobre os procedimentos a serem adotados.

Até 5 de novembro deste ano, o Estado registrou mais de 2 milhões de casos e 1.899 óbitos provocados pela dengue, conforme veiculado no site www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/governo-de-sp-promove-semana-de-mobilizacao-contra-a-dengue/. Por isso, a iniciativa que está sendo desenvolvida em parceria com os municípios paulistas, tem o objetivo de antecipar e alertar sobre os riscos da doença, principalmente em função das mudanças climáticas causadas pelo aumento de temperatura, chuvas e umidade – condições que contribuem para que as transmissões de arboviroses prosperem mais rapidamente e em novos locais.

O secretário Diego Ferreira ressaltou a atenção que deve ser dada a este tipo de prevenção no período. “O cuidado com a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti tem de ser de todos nós. Temos que reforçar as orientações nos bairros para que as pessoas se lembrem da importância de evitar a água parada em seus domicílios. Nossas equipes estão totalmente mobilizadas para essa tarefa, e pedimos a colaboração dos munícipes para vencermos essa luta”, declarou o titular da pasta.