'Suzano Mais Emprego' abre 629 vagas em 176 diferentes funções

O projeto "Suzano Mais Emprego" dispõe de 629 vagas de trabalho, distribuídas em 176 diferentes funções. A informação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. As oportunidades em evidência são motorista de caminhão (50), operador de teleatendimento ativo (50), sinaleiro para orientação de guindaste e similares (40), costureira (40) e controlador de acesso (24). Os outros cargos podem ser consultados no site suzanomaisemprego.com.br/home/balcao/vagas ou no arquivo que segue anexo.

É importante destacar que o projeto também atende ao público com deficiência (PCD), com vagas para operador de teleatendimento ativo (20), sendo necessário apresentar laudo médico comprobatório, juntamente com documentos como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF e comprovante de residência no momento da contratação.

Os interessados devem acessar o site do projeto ou comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, e na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta, na região norte de Suzano. A candidatura deve ser realizada exclusivamente pelo site e os candidatos precisam atender aos requisitos solicitados pelos empregadores para concorrer às vagas.

Mais informações pelos telefones 4745-2264 (Centrus) e 4934-5490 (Centrus Norte) ou pelo e-mail suzano.vagas@gmail.com.