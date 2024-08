Suzano Mais Emprego disponibiliza 564 vagas em 173 funções diferentes

O projeto “Suzano Mais Emprego” está disponibilizando 564 vagas, distribuídas em 173 funções diferentes.

A informação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, que atualizou os dados nesta quinta-feira (15).

Desta vez, os destaques são para motorista de caminhão (50), sinaleiro (40) - orientação de guindaste e similares -, ajudante de obras (23), carpinteiro de formas - concreto (20) e operador de teleatendimento ativo (15).

Há vagas destinadas ao público com deficiência (PCD), sendo necessário apresentar laudo médico comprobatório, além de documentos como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF e comprovante de residência no momento da contratação. Para obter mais detalhes ou verificar as vagas em aberto, os interessados devem visitar o site suzanomaisemprego.com.br ou ir pessoalmente a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). As unidades estão localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, e na avenida Francisco Marengo, 2.301, dentro do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta, na região norte de Suzano.

É importante mencionar que as candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site, e os candidatos precisam cumprir os requisitos estabelecidos pelo empregador. Seguem anexadas duas opções de fotos (Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano) e a tabela completa de vagas.