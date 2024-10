'Suzano Mais Emprego' divulga 520 vagas para operador de teleatendimento

O projeto “Suzano Mais Emprego” da administração municipal está divulgando 1.170 novas oportunidades de trabalho, abrangendo mais de 160 profissões. Os interessados em obter mais informações e se candidatar às vagas disponíveis podem acessar o site suzanomaisemprego.com.br.

Entre os destaques estão as vagas para operador de teleatendimento, com 520 posições abertas, e auxiliar de produção, com cem oportunidades. Além disso, há uma demanda significativa para o cargo de vendedor externo, com 80 vagas. Outras oportunidades incluem funções como motorista carreteiro, auxiliar de limpeza, controlador de acesso e ajudante geral, entre muitas outras.

O projeto também contempla vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), sendo necessário, além dos documentos regulares como Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência, apresentar um laudo médico que ateste a condição.

Para aqueles que preferirem obter mais informações pessoalmente, é possível visitar as unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na região central de Suzano, na avenida Paulo Portela, 210, ou na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta. Vale lembrar que as candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site, e os candidatos precisam atender aos requisitos exigidos pelos empregadores.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a iniciativa é fundamental para promover o aumento da empregabilidade na cidade, ao mesmo tempo que impulsiona o crescimento econômico da região. “Nosso objetivo é continuar ampliando a oferta de vagas em parceria com as empresas locais, atendendo às necessidades do mercado de trabalho e promovendo o desenvolvimento sustentável”, afirmou ele.