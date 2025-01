'Suzano Mais Emprego' divulga mais de mil vagas de trabalho

O número de oportunidades disponibilizadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego” aumentou em dez dias. A quantidade de vagas ofertadas pelas empresas da região saltou de 1.013, registro da primeira terça-feira do mês (07/01), para 1.059, conforme consta na lista atualizada desta sexta-feira (17/01) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

A função que mais tem contribuído para esse número, e também colaborou para o aumento verificado nesses dez dias, foi a de operador de telemarketing. A lista divulgada em 7 de janeiro indicou que estavam sendo disponibilizadas 402 oportunidades, enquanto a atualização desta sexta trouxe a informação de que estão sendo ofertadas cinco vagas a mais para esse cargo, que totaliza 407 para o referido posto de trabalho.

Outros dois cargos, entre aqueles que registraram aumento de vagas, foram os de ajudante geral, que subiu de 50 para 61, e de vendedor interno, que pulou de 17 para 24. As funções de auxiliar de restaurante e costureira de máquina overloque seguem disponibilizando um número expressivo de oportunidades, com 50 e 20 vagas, respectivamente.

Vale ressaltar que também subiu o número de oportunidades que não exigem experiência prévia, saltando de 48 para 56, contemplando por exemplo as funções de repositor de mercadorias, auxiliar de restaurante e cuidador de idosos. Ainda aumentou o número de oportunidades destinadas aos munícipes que têm ensino fundamental, saltando de 47 para 51. Nesse segmento, estão incluídos os cargos de encanador, auxiliar de manutenção predial e servente de pedreiro. Há ainda sete possibilidades para aqueles que são analfabetos, que incluem os trabalhos de funileiro de automóveis, polidor de automóveis e mecânico de auto em geral.

Os interessados precisam se inscrever pelo site suzanomaisemprego.com.br, em que constam as exigências para todas as vagas, incluindo o nível de escolaridade e a experiência necessária. Para o suporte presencial, basta comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, ou na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta, região norte de Suzano. Os munícipes que tiverem dúvidas podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2264.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o projeto impulsiona a empregabilidade na cidade e oferece mais oportunidades aos suzanenses. “Temos disponibilizado vagas para moradores dos diferentes níveis de escolaridade. Buscamos dialogar com as empresas locais para que possamos manter atualizada a lista de necessidades do mercado de trabalho. Assim, damos mais condições para que os cidadãos busquem o primeiro emprego ou uma recolocação profissional”, afirmou o chefe da pasta.