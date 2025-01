Suzano mobiliza sete secretarias para frentes relacionadas ao Plano Verão

A Prefeitura de Suzano tem se mobilizado para manter as condições ideais de limpeza na cidade, reforçando as ações referentes ao Plano Verão, que está em andamento desde o início do mês passado. Nesta quarta-feira (07/01), o chefe do Executivo, Pedro Ishi, reuniu secretários em seu gabinete, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, para discutir as frentes que estão sendo desenvolvidas na cidade, visando à preservação de rios e dos pontos de escoamento de águas da chuva, assim como às orientações a serem intensificadas junto à população quanto aos procedimentos adequados de descarte de materiais.

Participaram do encontro o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul; e os secretários Francisco de Assis Balbino Dias (Segurança Cidadã), Diego Ferreira (Saúde), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); além de Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, e de Antônio Wenzler, diretor de Defesa Civil.

O diálogo entre os responsáveis por cada um destes setores tem o objetivo de deixar todos a par das atividades que vêm sendo executadas pelas diferentes pastas envolvidas no trabalho, visando à colaboração mútua entre as equipes especializadas da prefeitura, para suporte à população de forma contínua e ininterrupta.

No caso da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, por exemplo, estão ocorrendo, de forma regular, ações de limpeza de rios, córregos e bueiros, contemplando, entre outras localidades, o rio Una, ao longo da extensão da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una. Este trabalho alcançou as galerias que passam debaixo do viaduto Leon Feffer até chegar ao rio Tietê, onde também estão ocorrendo serviços de desassoreamento, sob condução do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), do governo do Estado de São Paulo. Ao todo, a limpeza no rio Una ocorreu numa extensão de cinco quilômetros.

Paralelamente a este serviço, está acontecendo, por parte da Defesa Civil, o monitoramento das 45 áreas de risco que foram mapeadas no município, que terão especial atenção neste período, para suporte a eventuais ocorrências que possam colocar em risco à população. Entre as localidades que estão recebendo os cuidados devidos estão aquelas que ficam no entorno dos rios Taiaçupeba-Açu, Taiaçupeba-Mirim, Jaguari e Tietê.

A administração municipal tem utilizado escavadeiras para limpar os corpos d’água que ficam próximos ao Jardim Monte Cristo, no curso do rio Guaió, e aos bairros Jardim Fernandes e Jardim Carmem, no curso do rio Jaguari. A retirada dos resíduos dessas áreas evitam que as cheias causem danos à região norte e a inúmeras localidades da região do centro expandido, como o Jardim Quaresmeira e o Jardim Suzanópolis.

Já o trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, com os 12 agentes da Defesa Civil que estão de prontidão, tem apoio dos mais de 600 moradores formados pelos Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), dos grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Descarte adequado

A atuação em conjunto também prevê as ações de conscientização da população, de forma que possa ser garantido o descarte adequado de materiais recicláveis e inservíveis. O serviço é oferecido à população por meio da Operação Cata-Treco e dos ecopontos distribuídos na cidade.

A primeira opção garante o recolhimento de madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não têm mais seu uso original, com exceção de resíduos de construção civil. Os trabalhos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, para retirar os itens da calçada, na frente de casa. Quem quiser obter mais informações pode entrar em contato por meio do WhatsApp no número (11) 94555-3867, pelo telefone fixo (11) 4745-2055 ou preenchendo o formulário de solicitação disponível no linkhttp://bit.ly/CTnoBairro .

Já com relação aos ecopontos, podem ser depositados nestes locais restos da construção civil, como tábuas, tijolos, telhas, tubulações e pisos, latas de tinta vazias, resíduos provenientes de podas e jardinagem e recicláveis, como papel, vidro, metal, plástico e isopor. Vale destacar, no entanto, que cada ecoponto recebe um tipo específico de material. Desta forma, o munícipe precisa se atentar ao que pretende descartar e a unidade correta para tal. A lista de materiais pode ser consultada no link bit.ly/ecopontossuzano e os endereços são os seguintes: Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186); Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira); Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553); e Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183). Todos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.