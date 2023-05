Suzano oferece várias opções turísticas e de lazer gratuitas

Suzano tem se destacado nos últimos anos com a ampliação da oferta de opções turísticas e de lazer gratuitas. Com a proximidade do Dia Nacional do Turismo, nesta segunda-feira (08/05), a administração municipal separou algumas dicas para a população. A data, que antes era celebrada em março, foi transferida para 8 de maio por meio da lei federal nº 12.625, sancionada em 2012.

Um dos principais pontos de lazer da cidade que pode ser conferido é o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), aberto diariamente das 6 às 18 horas. O espaço conta com área para piquenique, pista de caminhada e ciclismo, playground, quadra de futsal, piscina para aulas de natação e hidroginástica (apenas para usuários cadastrados) e a Arena Suzano. Além disso, abriga o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, onde são realizadas apresentações culturais e aulas esportivas, e o Suzano Skate Park, considerada uma das maiores pistas da modalidade da América Latina, com 2,6 mil metros quadrados e mais de 20 obstáculos verticais e horizontais.

Já para aqueles que buscam um contato direto com a natureza, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura aparece como uma ótima opção, dispondo de um ambiente repleto de belezas naturais, várias espécies de flores e animais, lago com peixes, orquidário e o PlayPet, espaço anexo onde os frequentadores podem levar seus cães e gatos para um dia de diversão. O equipamento está situado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, e funciona todos os dias da semana, das 8 às 17 horas.

A Praça dos Expedicionários, no centro, se tornou bastante conhecida nos últimos anos com o “surgimento” de esculturas de personagens do anime Pokémon. No local estão presentes as figuras do Bulbassauro, Eevee, Pikachu, Charizard e Squirtle.

Também é possível conhecer mais sobre a história da cidade no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, que fica na rua Campos Salles, 547, no centro. O local é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e em alguns sábados para eventos específicos, das 10 às 17 horas. Também é possível fazer uma visitação especial, que inclui apresentação de uma peça de teatro sobre a origem de Suzano e passeio guiado por 11 ambientes temáticos e interativos. Os interessados podem fazer agendamento pessoalmente ou pelo telefone (11) 4748-6949.

O Casarão da Memória conta com um extenso acervo histórico sobre Suzano e todos aqueles que contribuíram para seu desenvolvimento e uma estrutura que compreende auditório, sala de leitura, café bistrô, loja de artesanato, entre outros. Há exposições permanentes e também eventos periódicos, como almoços com pratos típicos, festivais culturais, feiras de artesanato, antiguidades e plantas e gastronomia.

Além disso, outras opções excelentes para quem gosta de passar o tempo livre junto à natureza são as praças municipais. Este é o caso da Praça Cidade das Flores, um dos principais pontos turísticos de Suzano, com opções de lazer, academia ao ar livre, acesso à internet gratuito via wi-fi e um amplo espaço arborizado. O espaço foi reinaugurado em 16 de fevereiro de 2019, e recebeu melhorias na iluminação, manutenções hidráulicas e outros trabalhos, além de dois pontos especiais para fotos: o painel “Amo Suzano” e uma escultura de metal de 11 metros de altura, a “Dama das Flores”, dos artistas plásticos Lúcio e Rodrigo Bittencourt. O local de lazer e contemplação fica na esquina da rua Baruel com a avenida Paulo Portela, na região central de Suzano.

Por sua vez, a Praça Sol Nascente, nas proximidades da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na Vila Sol Nascente, também é um local de interesse turístico, que homenageia a presença nipônica em Suzano. Lá existem duas esculturas: o pássaro Tsuru, símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna, também de Lúcio e Rodrigo Bittencourt, e a escultura da artista plástica Tomie Ohtake alusiva à comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, instalada em 2008.

Por fim, outras ótimas oportunidades de visitação são a Igreja do Baruel - cuja estrutura atual data de 1916 - e a Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi. Considerado o “berço” da cidade, o ponto é fundamental para aqueles que desejam descobrir um pouco mais sobre a história de Suzano e fica às margens da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), altura do quilômetro 60, no bairro de mesmo nome.

Vale destacar ainda a presença do templo budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, inaugurado em 1966, na região da Casa Branca (estrada dos Fernandes, 1.927). É considerado um dos mais importantes da América Latina. Além disso, foi oficializado no ano passado o tombamento do antigo imóvel que abriga a Academia de Judô Terazaki, a primeira do Brasil, datada de 1934, como patrimônio histórico do município. A expectativa é de que o local seja revitalizado para que no futuro venha a se tornar mais um local para turismo.

“Os pontos turísticos da cidade são, sem dúvida, motivo de orgulho para a população, que pode aproveitar as oportunidades de descanso, lazer e cultura. Convido a todos para conhecerem a beleza, história e os diversos atrativos do nosso município”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.