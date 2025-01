Suzano promove ações de saúde mental em 12 unidades da rede municipal

A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo ações de valorização da saúde mental em doze unidades da rede municipal ao longo de todo este mês visando fortalecer a campanha “Janeiro Branco”, que trabalha a conscientização sobre o tema junto à população. A programação contempla sete Unidades de Saúde da Família (USFs), quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD Vita) 24 horas com atividades voltadas tanto para os pacientes quanto para os próprios funcionários.

A segunda quinzena do mês começa com uma palestra e caminhada na USF Jardim do Lago (rua Deolinda Cardoso de Salles, 142 – Recanto Ouro Fino), nesta quinta-feira (16/01), a partir das 9 horas. As mesmas orientações serão passadas na quarta-feira da semana que vem (22/01), às 8 horas, na USF Maria Inês Pinto dos Santos (rua Santo Antônio, 325 - Jardim Revista).

Na terça-feira que vem (21/01), das 13 às 15 horas, serão ofertados aos pacientes que estiverem na sala de espera da USF Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 – Miguel Badra Baixo) desenhos para relaxar. Na quinta-feira (23/01), às 14 horas, haverá uma roda de conversa na USF Manuel Evangelista Oliveira, (rua Turquia, 501 - Jardim São José). Nesse mesmo dia, às 9 horas, será realizada uma ação de promoção de saúde mental no Caps AD Vita (rua Dr. Deodato Wertheimer, 33 – Vila Costa).

Já na sexta-feira (24/01) será disponibilizada uma oficina de automassagem na UBS Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137). Nesse mesmo dia, das 8 horas ao meio-dia, será realizado um plantio de mudas com pacientes de grupos terapêuticos na USF Eduardo Nakamura. Já na terça-feira (28/01), haverá uma dinâmica com os colaboradores às 8 horas e orientação aos munícipes às 10 horas. Na quarta-feira da outra semana (29/01), às 9h30, serão organizadas palestra e caminhada na USF Marcelino Maria Rodrigues (rua Antônio Inácio, 540 - Jardim Brasil).

Em todas as sextas-feiras do mês estão ocorrendo rodas de conversa, às 14 horas, na UBS Alzira Pereira Mayer (rua Manoel Honorato dos Santos, 195 - Jardim Alterópolis). Nas terças-feiras, às 8 horas, essas mesmas atividades estão sendo desenvolvidas na UBS Octacilio de Carvalho Schiavi (rua Presbítero de Oliveira, 35 - Jardim Dona Benta). Em todas as segundas e terças-feiras, durante todo o dia, têm sido compartilhadas orientações com pacientes em sala de espera na UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias (avenida Leonardo Pinto Mendonça, 325 - Jardim Vitória).

Nas duas primeiras semanas de janeiro, já foram realizadas atividades que incluíram roda de conversa e dinâmica com servidores na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, e oficina de relaxamento e respiração na UBS Palmeiras.

O secretário Diego Ferreira destacou a importância de proporcionar um trabalho especial para reforçar a campanha de valorização da saúde mental.