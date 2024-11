Suzano promove reunião intermunicipal para discutir propostas de defesa da mulher

Suzano promoveu nesta sexta-feira (22/11), por meio de seu Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), uma reunião intermunicipal para discutir propostas relacionadas à defesa do público feminino. O encontro, realizado na sede da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, na Vila Adelina, contou com integrantes dos conselhos de outros municípios do Alto Tietê. O objetivo foi trocar experiências, debater direitos das mulheres, discutir legislações e fomentar políticas públicas. O secretário municipal de Governo, Alex Santos, participou da abertura da atividade.

A intenção do grupo é pleitear junto à Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher de São Paulo, a criação de um Conselho Intermunicipal de Defesa da Mulher, que reuniria os 11 municípios da região: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Com esse foco, as representantes dessas cidades já têm se mobilizado para organizar reuniões bimestrais, em cada uma das cidades citadas. A primeira foi em Guarulhos, no mês de setembro.

Por parte do CMDM de Suzano, participaram da recepção às convidadas a presidente Patrícia Braga, a vice-presidente Beatriz Santos e a secretária Maria Margarida Mesquita, que é presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB na cidade e coordenadora do Departamento da Mulher na prefeitura.

A rede de suporte às mulheres de Suzano se tornou uma referência para todas essas cidades, pois proporciona inúmeras alternativas para quem busca apoio e manifesta o interesse em denunciar agressões. Entre as possibilidades, incluem-se a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano (rua Presidente Nereu Ramos, 302 - Jardim Santa Helena), onde está instalada a Sala Rosa; o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), nas salas 14 e 15 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro); a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa); e a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), que atende pelos números (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 ou pelo 153.

O secretário, por sua vez, destacou que Suzano promove um trabalho exemplar com relação ao tema. “Aqui no nosso município, as mulheres têm voz”.