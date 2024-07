Suzano realiza melhorias em 1,4 mil pontos de sinalização no 1º semestre

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoveu melhorias em 1.464 pontos de sinalização em Suzano neste primeiro semestre. É o que aponta levantamento solicitado pelo DS.

Entre os serviços realizados estão reparos em 191 lombadas, revitalização de 493 faixas de pedestre, instalação de 741 placas de trânsito, e colocação de oito placas toponímicas para identificar os nomes de praças e ruas, além do reforço na pintura de 31 locais de acessibilidade. Paralelamente a essas atividades, ainda foram promovidas intervenções em cem abrigos de ônibus para maior conforto dos passageiros.

Segundo a pasta, a maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada, em maior quantidade, no centro e nos bairros Vila Amorim e Vila São Jorge durante o mês de janeiro; no Jardim Imperador, no Jardim Santa Helena, na Vila Amorim e no Parque Residencial Casa Branca ao longo do mês de fevereiro; no centro, na Chácara Mea, na Vila Urupês e no Jardim Graziela durante o mês de março; no Jardim Luela, no Jardim Dona Benta e na Estância Americana no mês de abril; na Vila Urupês, no centro e na Vila Maluf durante o mês de maio; e no Cidade Boa Vista, Miguel Badra e centro em junho.

Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende a implantação e manutenção de placas, foi efetuada de maneira mais frequente em locais como o Parque Maria Helena e a Vila Mazza em janeiro; Jardim Imperador, Jardim Santa Helena, Vila Amorim e Parque Residencial Casa Branca ao longo de fevereiro; Jardim Graziela durante o mês de março; Jardim Casa Branca, Jardim Marcato e Cidade Edson no mês de abril; no centro, na Vila Figueira e no Parque Maria Helena no mês de maio; e na Vila Figueira e no Jardim Santa Helena em junho.

A maior quantidade de intervenções relacionadas à sinalização foi verificada em junho, por ter sido realizado nesse período o número mais expressivo de revitalizações de faixas de pedestre (121) e instalação de placas de trânsito (177). As atividades executadas ao longo do sexto mês do ano alcançaram 135 ruas de 135 bairros de Suzano.

Por conta dos serviços desenvolvidos neste mês, o segundo trimestre registrou aumento dos trabalhos da pasta em relação aos primeiros três meses, sob o ponto de vista da sinalização. Entre janeiro e março, foram efetuadas melhorias em 631 pontos da cidade, ao passo que, entre os meses de abril e junho, as ações contemplaram 833 locais.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, frisou que a pasta busca manter as condições ideais para o tráfego na cidade. “Verificamos as localidades que necessitam de intervenções na sinalização, de modo que possamos garantir a segurança de motoristas e pedestres. Nossas equipes estão nas ruas para efetuar as melhorias relacionadas à pintura no solo e instalação de placas”, declarou.