Suzano recebe 145º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador nesta sexta

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) recebe nesta sexta-feira (28/06) o 145º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê, promovido pela Vigilância Sanitária de Suzano em parceria com a regional Guarulhos do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Francisca das Neves Pereira.

O evento será das 9 horas ao meio-dia, no anfiteatro Orlando Digenova, e vai reunir colaboradores da Vigilância Sanitária de Suzano e de diversas cidades da região, além de conselhos gestores e sindicatos que acompanham trabalhadores do ramo alimentício. Os temas abordados serão a importância de se obter e respeitar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) – documento que atesta que a edificação possui condições para garantir a segurança em casos de incêndio e pânico – e os riscos, desafios e impactos da atuação no ramo na vida dos trabalhadores.

O fórum promete trazer debates sobre os temas centrais e apresentar a atuação dos órgãos fiscalizadores das cidades por meio de uma roda de conversa com os participantes. Também serão realizadas palestras promovidas pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (Aeaas), sendo a primeira das 9 às 9h30, ministrada pela arquiteta e urbanista Ana Sandin, que vai tratar sobre incêndios históricos. Em seguida, das 9h30 às 10 horas, o engenheiro Leandro Prestes aborda fatores elétricos e incêndios. Por fim, das 10 às 10h30 o engenheiro Adriano Michel Soares de Souza fala sobre AVCB e Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB).

Além de palestras, o evento terá como proposta o compartilhamento de ideias e experiências por parte dos presentes e a integração entre eles. Para participar, é necessário preencher um formulário on-line que pode ser acessado por meio do link bit.ly/forumsaudealtotiete. São necessárias informações básicas, como nome, e-mail, município de atuação e atividade que exerce no local de trabalho. Além disso, o colaborador poderá escolher se deseja ou não receber um certificado.

O diretor da Vigilância Sanitária de Suzano, Mauro Vaz, destacou a satisfação de ver Suzano sendo novamente sede do fórum e convidou os trabalhadores do ramo alimentício a participar. “Essa parceria com o Cerest possibilitou que Suzano recebesse este importante evento para os comerciantes. A troca de ideias vai agregar muito aos colaboradores e tenho certeza de que será um fórum muito proveitoso para todos que atuam com a Vigilância Sanitária”, afirmou.