Suzano recebe contribuições de universidade sobre planejamento urbano

A Prefeitura de Suzano está recebendo contribuições da Universidade de Buffalo, localizada no Estado norte-americano de Nova Iorque, para aprimorar os projetos de planejamento urbano da cidade. O município está sendo referência para um estudo de caso desenvolvido pela instituição, que pode auxiliar o Poder Executivo suzanense na elaboração de planos de bairros. A primeira apresentação referente a esse trabalho ocorreu nesta quarta-feira (10/04), de forma on-line.

Quem detalhou o estudo foi a professor da Universidade de Buffalo, a arquiteta Kristine Stephany, que é a coordenadora do estúdio no qual o trabalho vem sendo elaborado. Por parte da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação participaram o titular da pasta, Elvis Vieira; a diretora de Planejamento Territorial, Eliene Coelho; o diretor de Projetos, Ricardo Hatiw Lu; a coordenadora de geotecnologias, a arquiteta Camila Girotto; a arquiteta da Diretoria de Habitação, Letícia Mianni; e a estagiária de Arquitetura, Clara Aguiar.

A análise buscou identificar características de localidades distintas do município, contemplando um bairro de cada região da cidade. Assim, o estudo se propôs a entender de que forma poderiam ser implementadas melhorias para a habitação e utilização dos espaços públicos no Cidade Boa Vista, que se tornou referência para o processo de urbanização da região norte; no Jardim Monte Cristo, uma localidade tradicional e antiga na região central, que faz limite com o município de Poá; e o Caulim, na região sul, que tem recebido importantes intervenções de infraestrutura por parte da administração municipal, especialmente no que diz respeito ao abastecimento de água.

O trabalho apresentado por Kristine Stephany indicou novos modelos de habitação a serem adotados em futuras políticas públicas, levando em consideração as áreas de risco que são identificadas nestas localidades. O bairro Jardim Monte Cristo e Caulim, por exemplo, acabam sendo impactados pelo transbordamento dos rios Guaió e Taiaçupeba. Assim, além dos serviços de desassoreamento desses corpos d’água, projetos de planejamento territorial também melhorariam a qualidade de vida da população em dias de chuvas fortes.

O secretário ressaltou a relevância deste tipo de contribuição para a elaboração de políticas e projetos para o município. “Esse estudo de caso será muito relevante para nossas ações. A troca de informações com a Universidade de Buffalo nos dará condições de proporcionar importantes intervenções que qualificarão os espaços públicos, darão subsídios para as políticas habitacionais e tornarão o município mais resiliente frente às adversidades climáticas”, ponderou Vieira.